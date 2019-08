AK Parti Bursa İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin bekasını, milletimizin istikbalini ilgilendiren konularda MHP ile güç birliği yapmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin bekasını, milletimizin istikbalini ilgilendiren konularda MHP ile güç birliği yapmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde olduğu gibi Türk demokrasisini güçlendirecek yeni reformlara Cumhur İttifakı olarak imza atacağız." dedi.

Erdoğan, Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Bursa İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği'nde partililere hitap etti.

Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, Bursalılarla beraber olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Erdoğan, toplantıya teşrifleri için tüm katılımcılara teşekkür ederken, "31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'na ve adaylarımıza verdikleri güçlü destek için tüm Bursalı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Büyükşehir belediyesinde yüzde 49,6, belediye meclisinde de yüzde 49 oy oranı ile Bursa'nın tercihini bir kez daha AK Parti'den yana kullandığını söyleyen Erdoğan, bu başarıda seçim dönemi boyunca gece gündüz demeden çalışan, ülkesi, milleti ve şehri için koşturan Bursa il teşkilatının büyük emeği olduğunu ifade etti.

Erdoğan, tüm teşkilat mensuplarına teşekkürlerini ileterek, "Aynı şekilde 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak beraber hareket ettiğimiz MHP'li kardeşlerime de başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere gayretleri için şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı 31 Mart seçimlerinde elde ettiği kesin ve tartışmasız zaferle Türkiye'nin üstündeki kara bulutları dağıtmış, ülkemizin önünde yeni bir yol, yepyeni bir ufuk açmıştır. Türkiye'ye yönelik kaos ve kargaşa senaryoları bir kez daha akamete uğratılmış, Türk demokrasisi 31 Mart seçimlerinden güçlenerek çıkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"Üzerimize düşenleri muhakkak yerine getireceğiz"

Önlerinde belediyelerde 5 yıllık, Cumhurbaşkanlığı ve Meclis'te de 4 yıllık seçimsiz bir dönem bulunduğuna işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu 4-5 yıllık dönemin partimiz ve ülkemiz açısından taşıdığı kritik önemin farkındayız. AK Parti'nin Türk siyasetinin gelecek asrına damga vurabilmesi, milletin 24 Haziran ve 31 Mart seçimleriyle önünü açtığı fırsat penceresini kullanmasına bağlıdır. İnşallah önümüzdeki seçimsiz dönemi ülkemizde güçlenmenin, AK Parti'de ise yenilenme ve birleşmenin vesilesi haline getirmek istiyoruz. Atacağımız adımlarla AK Parti'nin geleceğini şekillendirmenin yanında bizden öncekilerden emanet aldığımız bu kutlu davayı 2053 ve 2071'e taşıyacak beşeri ve kurumsal omurgayı da hep beraber inşa edeceğiz. Milletin sandıkta verdiği mesajları en doğru şekilde okuyarak en alttan en tepeye kadar üzerimize düşenleri muhakkak yerine getireceğiz."

Erdoğan, AK Parti'nin milletin maziden atiye giden şanlı yolculuğunun altın halkalarından biri olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu hareketin hamurunda Şeyh Edebali'nin duası, Fatih'in ufku, Yavuz'un cesareti, Sultan Abdülhamid'in dehası, Mustafa Kemal'in kararlılığı, 104 sene önce Çanakkale'ye koşan Kınalı Hasanların kahramanlığı vardır. Bu harekette şehit Başbakan Menderes'in, Hasan Polatkan'ın, Fatin Rüştü Zorlu'nun, merhum Özal'ın, merhum Erbakan hocamızın, merhum Türkeş'in ve diğer büyüklerimizin hakkı, emeği, fedakarlığı vardır. Bu davayı bugünlere üniversite kapılarında gözyaşı döken kızlarımızın sabrı, azgın azınlığın her türlü provokasyonuna rağmen meşru zeminden ayrılmayan Anadolu insanın irfanı taşımıştır. Başardığımız her şeyi önce Allah'ın yardımına, sonra davamıza olan bağlılığımıza ve elbette bu kutlu yolda yaptığımız özverilere borçluyuz."

"Yeni reformlara imza atacağız"

"Sıfatımız ne olursa olsun hepimiz öncelikle bu davanın bir neferiyiz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hiçbirimizin hesabi davranma, aklı ve vicdanı yerine nefsinin sesine kulak verme lüksü yoktur. Kalbinde millete, memlekete hizmet sevdası olan herkese, ne kadar aykırı olursa olsun her fikre AK Parti'nin kapıları daima açıktır. Biz pazara kadar değil mezara kadar diyerek çıktığımız bu kutlu yolda azimle, kararlılıkla yürüyeceğiz. Ne köklerimizden kopacağız ne de gözlerimizi bir an olsun ufuktan ayıracağız. 94 ruhu ile çalışacak 2071 vizyonu projelerimize yön vereceğiz. Aynı şekilde bu süreçte ülkemizin bekasını, milletimizin istikbalini ilgilendiren konularda MHP ile güç birliği yapmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde olduğu gibi Türk demokrasisini güçlendirecek yeni reformlara Cumhur İttifakı olarak imza atacağız."

Bursa'nın tarihiyle, kültürüyle, muhteşem mimari eserleri ve tabii güzellikleriyle Türkiye'nin vizyon şehirlerinin başında geldiğini söyleyen Erdoğan, "Bunun yanında Bursa, gönül coğrafyamızın çok farklı köşelerinden gelen kardeşlerimize de yüzyıllardır ev sahipliği yapıyor. Medeniyet şehri olmasının yanı sıra bir hoşgörü şehri de olan Bursa'ya hizmet etmek ecdadın emanetine ve bizi biz yapan kadim değerlere sahip çıkmak demektir." ifadelerini kullandı.

Kendilerinin de bu anlayışla göreve geldiklerinden itibaren Bursa'ya ve Bursalılar'a layıkıyla hizmet etmenin mücadelesini verdiklerini belirten Erdoğan, "Bir taraftan çok evvel yapılması gereken ancak vizyonsuzluk, imkansızlık sebebiyle ortaya çıkan eksikleri gideriyor, diğer taraftan da önümüzdeki çeyrek asra, hatta bir asra damga vuracak projeleri devreye alıyoruz." şeklinde konuştu.

(Sürecek)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

