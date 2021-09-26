Üye Girişi
AK Parti Bursa İl Başkanlığı, Türkiye'nin ilk interaktif danışma meclisini gerçekleştirdi - Son Dakika

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, Türkiye'nin ilk interaktif danışma meclisini gerçekleştirdi

26.09.2021 16:07
AK Parti Bursa İl Başkanlığı, Türkiye'nin ilk interaktif danışma meclisini gerçekleştirdi, System.String[]

AK Parti İl Başkanlığı, hızla gelişen ve hayatın her alanında etkili olan teknolojiyi siyasi çalışmalarda da aktif olarak kullanıyor.

AK Parti İl Başkanlığı, hızla gelişen ve hayatın her alanında etkili olan teknolojiyi siyasi çalışmalarda da aktif olarak kullanıyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda salgınla mücadele kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen Türkiye'nin en yüksek katılımlı online bayramlaşma programının ardından, Türkiye'nin ilk interaktif danışma meclisi de AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi.

Danışma meclisi toplantısına AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç, AK Parti Bursa Milletvekili, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Ayhan Salman, Bursa Koordinatörü, Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, önceki dönem bakanlarından Faruk Çelik, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı. Bursa Merinos AKKM Osmangazi Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Bursa İl Başkanlığı 51. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda 1083 teşkilat mensubu kendilerine verilen karekodlarla sisteme giriş yaparak hazırlanan dijital ankete katıldı. Bu anket sayesinde teşkilat mensuplarının Bursa'nın yerel- genel yatırımlara bakışı ile teşkilat içi değerlendirmeleri alınmış oldu.

Programın basına kapalı olarak gerçekleştirilen ikinci bölümünde partililerin dijital ortamda sordukları sorular cevaplandı. AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Milletvekilleri ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş' tarafından cevaplandırılan her soru ile teşkilat mensuplarının ilçelerinden gelen talepleri yanıtlanmış oldu. Teşkilata özel şifre sistemine sahip olan www.akbursasoruyor.com üzerinden alınan sorular arasından süreden dolayı cevaplanamamış olan her soru yanıtlandırılmak üzere dijital ortamda arşivlendi.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç yaptığı konuşmasında "Bursa İl Başkanlığımız tarafından yapılan çalışmayı yerinde görmeye geldik. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Çok büyük bir emek verilmiş. Bu çalışmayı daha da geliştirerek Türkiye genelinde kullanılması için çalışacağız." diyerek, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Gürkan, söylemleri ile Türkiye'nin kalitesini düşürenlere aldırmadan Bursa'da ve Türkiye'de refahın ve huzurun sağlanması için çalıştıklarını ifade ederek, "İlkini gerçekleştireceğimiz bu dijital çalışmalarla teknoloji ile harmanlanan dünyanın nimetlerini iletişim ağımıza katmış oluyoruz. Buradan rahatlıkla söyleyebilirim ki bundan böyle, yerel ve genel gündem hakkında teşkilatımızla sürekli iletişim halinde kalacağız. Saniyeler içinde üyelerimiz dahil tüm teşkilat mensuplarımızın dahil olacağı anketler ile saha analizlerimizi gerçekleştireceğiz. Telefonlarımız istişarelerimizin artık mekanı olacak. Telefonlarımız her birimizi birbirine bağlayacak, yan yana tutacak. Vaktimizi ve enerjimizi kendi çalışmalarımızı daha ileriye taşımak için kullanacağız. Muhalefetin ve kimi çevrelerin bizi kendi dar ve kısır gündemlerinin içine hapsetme tuzağına hiçbir şekilde düşmeyeceğiz. Bugün burada güçlü Türkiye'yi meydana getiren heyecanımızı büyütmek ve dijital iletişim altyapımızın startını vermek için bir aradayız. Her zaman olduğu gibi bir olacağız, bir kalacağız. Azalmadan çoğalacağız, bölünmeden bütünleşeceğiz. Fikirde, gönülde, dilde ve hedefte bir olacağız" dedi. - BURSA

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, Türkiye'nin ilk interaktif danışma meclisini gerçekleştirdi
AK Parti Bursa İl Başkanlığı, Türkiye'nin ilk interaktif danışma meclisini gerçekleştirdi
AK Parti Bursa İl Başkanlığı, Türkiye'nin ilk interaktif danışma meclisini gerçekleştirdi
AK Parti Bursa İl Başkanlığı, Türkiye'nin ilk interaktif danışma meclisini gerçekleştirdi

Halis Dalkılıç, AK Parti, Türkiye, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Bursa İl Başkanlığı, Türkiye'nin ilk interaktif danışma meclisini gerçekleştirdi - Son Dakika


Son Dakika

Koronaya iyi geldiği iddia edilen Ivermectin isimli ilacı kullanan ABD'li çok sayıda kişi zehirlenerek öldü 16:10 Koronaya iyi geldiği iddia edilen Ivermectin isimli ilacı kullanan ABD'li çok sayıda kişi zehirlenerek öldü A Milli Futbol Takımı'na getirilen Alman Stefan Kuntz'un ilk yardımcısı Kenan Koçak oldu 15:57 A Milli Futbol Takımı'na getirilen Alman Stefan Kuntz'un ilk yardımcısı Kenan Koçak oldu Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı 15:29 Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı
Online derste kız arkadaşıyla ilişkiye giren genç, sosyal medyada ifşalandı 15:18 Online derste kız arkadaşıyla ilişkiye giren genç, sosyal medyada ifşalandı önül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı 15:02 önül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi 14:35 İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi
Villasının bahçesini sürerken poşete sarılı silah ve şarjör bulan vatandaş: Bize büyü yaptılar diye düşündük 13:18 Villasının bahçesini sürerken poşete sarılı silah ve şarjör bulan vatandaş: Bize büyü yaptılar diye düşündük Pansuman için gittiği hastanede hayatın kaybeden kadının ölümüyle ilgili 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı 12:22 Pansuman için gittiği hastanede hayatın kaybeden kadının ölümüyle ilgili 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı

Son Dakika Haberleri
16:10 Koronaya iyi geldiği iddia edilen Ivermectin isimli ilacı kullanan ABD'li çok sayıda kişi zehirlenerek öldü
15:58 Prof. Dr. Murat Akova'dan yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili açıklama: Sinovac kadar etkili olacak
15:57 A Milli Futbol Takımı'na getirilen Alman Stefan Kuntz'un ilk yardımcısı Kenan Koçak oldu
15:32 Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a başarılar diledi! Taraftar "Geri dön" yorumları yaptı
15:28 Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı
15:24 4 gündür aranan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni kayalıklarda bulundu
15:17 Online derste kız arkadaşıyla ilişkiye giren genç, sosyal medyada ifşalandı
15:02 Fenerbahçe, Miha Zajc transferinde dolandırıldı iddiası! Sarı-lacivertli kulüp, otomobil şirketinin tuzağına düştü
15:01 önül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı
15:00 Vitor Pereira'dan Mesut Özil kararı! İşte Hatayspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
Taliban, tek tek bütün dükkanları kapatıyor Taliban, tek tek bütün dükkanları kapatıyor         
16:20
Prof. Dr. Murat Akova'dan yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili açıklama: Sinovac kadar etkili olacak Prof. Dr. Murat Akova'dan yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili açıklama: Sinovac kadar etkili olacak         
15:58
Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a başarılar diledi! Taraftar Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a başarılar diledi! Taraftar "Geri dön" yorumları yaptı         
15:32
4 gündür aranan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni kayalıklarda bulundu 4 gündür aranan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni kayalıklarda bulundu         
15:25
Tüm birikimiyle araba almaya giderken parasını dolmuşta unuttu Tüm birikimiyle araba almaya giderken parasını dolmuşta unuttu         
15:04
Vitor Pereira'dan Mesut Özil kararı! İşte Hatayspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler Vitor Pereira'dan Mesut Özil kararı! İşte Hatayspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler         
15:01
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! Masada yeni korona tedbirleri dahil 4 kritik konu var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! Masada yeni korona tedbirleri dahil 4 kritik konu var         
13:22
Köftecilik yapan adam, Isınmak için yaktığı semaver dumanından zehirlenip aracında can verdi Köftecilik yapan adam, Isınmak için yaktığı semaver dumanından zehirlenip aracında can verdi         
12:23
Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi         
11:53
Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış         
09:58
CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım         
09:37
Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü         
09:33
Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık         
09:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Barınamıyoruz" eylemlerine tepki gösterdi: Hayatınız yalan         
09:09
Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor         
08:53
İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı         
22:59
ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı         
18:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2021 16:37:46. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Bursa İl Başkanlığı, Türkiye'nin ilk interaktif danışma meclisini gerçekleştirdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement