AK Parti Bursa İl Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleştirildi - Son Dakika

AK Parti Bursa İl Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleştirildi

25.12.2020 13:33
AK Parti Bursa İl Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleştirildi, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Biz uzun yola çıkmış, büyük problemleri çözmeye cesaret eden insanlarız. Birbirimizle ilişkimizde, birbirimize bir şey söylerken Suriye mutlaka aklımıza gelsin.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Biz uzun yola çıkmış, büyük problemleri çözmeye cesaret eden insanlarız. Birbirimizle ilişkimizde, birbirimize bir şey söylerken Suriye mutlaka aklımıza gelsin. Aynı zamanda Avrupa'daki gelişmiş ülkeler de aklımıza gelsin. Bizim yönümüz, bizim hedefimiz, bu milleti gelişmiş 10 ülke arasına sokmaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Bursa İl Başkanlığı görevine getirilen Davut Gürkan, görevi Ayhan Salman'dan devraldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen devir teslim töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti'de görev yapanların millete hizmet anlayışıyla davrandığını, milletin problemlerini çözmek için çalıştıklarını söyledi.

Ala, kendi iç problemlerini çözemeyen bir muhalefet olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Biz başarıya mahkumuz. Biz uzun yola çıkmış, büyük problemleri çözmeye cesaret eden insanlarız. Birbirimizle ilişkimizde, birbirimize bir şey söylerken Suriye mutlaka aklımıza gelsin. Aynı zamanda Avrupa'daki gelişmiş ülkeler de aklımıza gelsin. Bizim yönümüz, bizim hedefimiz, bu milleti gelişmiş 10 ülke arasına sokmaktır. Bunun gereğini yapacağız, yapıyoruz. Dünyanın çeşitli uluslararası kuruluşlarının istatiksel verilerine bakınca, hem Türkiye'nin hem Bursa'nın nasıl bir mesafe katettiğini görüyoruz. Bizim, sorumluluklarımızı hiç unutmadan ileriye doğru hızlı adımlarla ilerlememiz kaçınılmazdır, bir zorunluluktur, bir tercih değildir."

Hedeflerine hızla ilerleyip başarıya ulaşacaklarına inandıklarını belirten Efkan Ala, "Bizim özelliğimiz problemleri gizlemek, görmezden gelmek değildir. Salgından dolayı büyük ekonomik problemlerin ortaya çıkması nedeniyle bizim de karşılaştığımız, bütün dünyayla hep birlikte yaşadığımız problemleri inşallah yoluna koyarak süreci yönetiyoruz. Bu milletin umudu yine bu harekettir." dedi.

Ala, görevini devreden Ayhan Salman'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, yeni başkan Davut Gürkan'a da başarılar diledi.

Görevini Gürkan'a devreden Salman ise AK Parti çatısı altında sorumluluk alarak güzel işler yaptıklarını dile getirdi.

Salman, bundan sonra da partisine hizmet anlayışıyla hareket edeceğini, partisinin bir neferi olarak tüm çalışmalara katılım göstereceğini ifade etti.

Gürkan ise Ayhan Salman'a teşekkür ederek, ekibiyle beraber AK Parti'yi Bursa'da başarıya ulaştırmak için var güçleriyle çalışacaklarını aktardı.

AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ise AK Parti'nin parti için kavgalar olmadan görev değişimlerini gerçekleştirebilen partilerden biri olduğunu, Bursa ve Türkiye için hizmet etmeye ve başarılı olmaya çaba göstereceklerini söyledi.

Programa AK Parti Bursa İl Teşkilatı'nın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları da katıldı.

Tören sonrasında yeni başkan Gürkan, görevi devraldığı Salman'a plaket takdim etti.

Efkan Ala, AK Parti, Suriye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Bursa İl Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleştirildi - Son Dakika


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