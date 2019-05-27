AK Parti Bursa İnsan Hakları Birim Başkanı Kurem: "27 Mayıs'ta darbeciler demokrasiyi tahakküm...

AK Parti Bursa İnsan Hakları Birim Başkanı Eşref Kurem, "27 Mayıs'ta darbeciler demokrasimizi tahakküm altına almıştır" dedi.

AK Parti Bursa İnsan Hakları Birim Başkanı Eşref Kurem, "27 Mayıs'ta darbeciler demokrasimizi tahakküm altına almıştır" dedi.



AK Parti Bursa Başkanlığı '27 Mayıs 1960 Darbesi'nin vicdanlarda açtığı yaraların unutulmaması için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Katılımcılar adına açıklamada bulunan AK Parti Bursa İnsan Hakları Birim Başkanı Eşref Kurem, 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi'nde vesayet odaklarının oluşturdukları baskı rejimiyle temel hak ve özgürlükleri hiçe sayarak toplumu sindirmeye çalıştığını belirterek, "Türk milletini tepeden dizayn etmeye çalışan toplum mühendisliğinin temelleri, Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olma özelliğini taşıyan 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi ile atılmıştır. Vesayet ve statükonun hüküm sürdüğü bir anlayışla gerçekleştirilen 27 Mayıs Darbesi, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak; demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanettir" dedi.



Türkiye'de; koalisyonlara yenik düşen, istikrar sağlayamayan, milletin devlet için olduğu dönemlerin kapandığını kaydeden Kurem, "Üzerinden yarım asrı aşkın bir süre geçmesine rağmen 27 Mayıs Darbesi'nin benzer senaryosu 15 Temmuz hain darbe girişiminde tekrar karşımıza çıkarılsa da milletimiz vakur duruşuyla bu kez bu oyuna izin vermemiştir. 2016 yılında gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı sokağa çıkan milletimizin önemli bir kısmında bu hadise zuhur etmiş ve necip milletimiz bir daha darbelere geçit vermemek için meydanlara dökülmüştür. O zor gecede genç bir annenin; "Babam Menderes için ağladı, ben Turgut Özal için ağladım, çocuklarımın Recep Tayyip Erdoğan için ağlamasına izin vermeyeceğim!" demesi bu toplumsal tecrübenin açık bir örneğidir. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, demokrasi düşmanı şer odaklarına milli iradenin gücüyle en sert cevabı vermiştir" diye konuştu.



Askeri vesayet odaklarının, oluşturdukları baskı rejimiyle temel hak ve özgürlükleri hiçe sayarak toplumu sindirmeye çalıştığını ifade eden Kurem, açıklamasında şunları kaydetti:



"Demokrasimizin ve özgürlüklerimizin daim olması adına başta Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi ve onları şehit eden demokrasi düşmanlarını unutmadık, unutmayacağız. 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyor ve darbe dönemlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz." - BURSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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