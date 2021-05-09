AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'tan yeni doğum yapan annelere ziyaret - Son Dakika

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Anneler Günü dolayısıyla Bursa Şehir Hastanesinde yeni doğum yapan anneler ile kadın hastaları ziyaret etti.

Ziyarette, yeni doğum yapmış annelere "geçmiş olsun" dileklerini ileten Kılıç, bebekler için de sağlıklı, uzun ömür temennisinde bulundu. Kılıç, ziyaretinde kadınlara karanfil hediye etti.

Milletvekili Kılıç, şefkatin ve fedakarlığın sembolü annelerin gününü kutladığını belirterek, "Biz, 'Cennet annelerin ayağı altındadır' diyen bir kültürün evlatlarıyız. Başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.