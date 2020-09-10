AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç'ten AA'ya ziyaret - BURSA - Son Dakika

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ödünç ziyarette, Bursa'daki çalışmalara hız verdiklerini ve ilçeleri gezerek vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Çarşı pazar gezerek vatandaşların önerilerini dinlediklerini belirten Ödünç, "Bu da bizim açımızdan sözde tatil döneminin verimli geçmesine neden oldu." dedi.

Ödünç, vatandaşın milletvekilini sahada görmek istediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bize, 'Milletvekili sahaya inmiş, acaba seçim mi olacak' diyorlar. Biz de 'hayır' diyoruz. Seçim sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 2023 yılında olacak. Biz, seçim olsa oda olmasa da her zaman vatandaşımızın yanında olacağız. Sadece Bursa değil, çevre illeri de geziyoruz. Eskişehir'i ziyaret ettik. BEBKA çerçevesinde Eskişehir ve Bursa'ya yapılacak yatırımları istişare ettik. Kütahya'da da Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü ile Bursa'da kentimize yakışır şekilde sağlık bilimleri üniversitesi kurulması için istişare yaptık."

AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy da kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Aksoy, Milletvekili Ödünç'e AA'nın "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümünü takdim etti.