AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç'ten MHP'ye ziyaret - Son Dakika

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç'ten MHP'ye ziyaret

08.10.2020 14:27
AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç'ten MHP'ye ziyaret, System.String[]

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu'na ziyarette bulundu.

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu'na ziyarette bulundu.

MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyaretlerde Ödünç, Büyükataman ve Vahapoğlu'na "Bozkurt" heykelciği hediye etti.

Görüşmede, Cumhur İttifakı'nın daha da güçlenmesi ile kamu hizmetlerinden 2021'de de Bursa'nın daha fazla pay alması konularında iş birliğinin sürmesi konuşuldu.

Milletvekili, AK Parti, Bursa, MHP, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç'ten MHP'ye ziyaret - Son Dakika


Son Dakika

Doktor, emekliliğine 4 gün kala koronavirüsten yaşamını yitirdi Monaco ve Atalanta, Almanya-Türkiye maçında Abdülkadir Ömür'ü izledi Bomba iddia: Silikonları patlayan Serenay Sarıkaya, gece yarısı hastaneye gitti AFAD, 5 doğa olayına karşı tedbir uyarısı yaptı Galatasaray'da İdari Direktör Şükrü Hanedar ile yollar ayrılıyor Rus kanalına röportaj veren Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan hakkında atıp tutarken elektrikler kesildi Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden sanığa hem hapis hem de para cezası verildi
İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi         
15:06
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan İngiliz adamın, ünlü müzik gruplarıyla bağlantısı ortaya çıktı Uyuşturucu operasyonunda yakalanan İngiliz adamın, ünlü müzik gruplarıyla bağlantısı ortaya çıktı         
14:43
Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti         
14:28
Kocaeli'nde dehşet dolu anlar: Eli bıçaklı bir şahıs, yaşlı kadını kendi evinde rehin aldı Kocaeli'nde dehşet dolu anlar: Eli bıçaklı bir şahıs, yaşlı kadını kendi evinde rehin aldı         
14:15
Doktorların dans ederek çektikleri tanıtım videosu büyük tepki çekti Doktorların dans ederek çektikleri tanıtım videosu büyük tepki çekti         
13:57
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait karargah ve mühimmat depolarını böyle havaya uçurdu Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait karargah ve mühimmat depolarını böyle havaya uçurdu         
13:00
Sadakatsiz yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı Sadakatsiz yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı         
12:21
Fenomen Danla Bilic, doğum gününde sosyal mesafe kuralına uymadan parti verdi Fenomen Danla Bilic, doğum gününde sosyal mesafe kuralına uymadan parti verdi         
12:13
Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu         
11:57
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma         
11:04
Bilim Kurulu Üyesi: Üniversitelerin eğitime başlama tarihini vaka artış hızı belirleyecek Bilim Kurulu Üyesi: Üniversitelerin eğitime başlama tarihini vaka artış hızı belirleyecek         
11:03
Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal         
10:51
FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti         
10:45
Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu, olayın altından aile dramı çıktı Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu, olayın altından aile dramı çıktı         
10:14
Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini "Anneme sinkaflı küfür edildi" sözleriyle savundu         
10:13
Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş         
09:41
Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor         
19:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 15:34:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç'ten MHP'ye ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei