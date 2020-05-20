AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Ümraniye'de trafik kazasında yaralandı - Son Dakika

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Ümraniye'de trafik kazasında yaralandı

İSTANBUL - TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde seyir halinde olan AK Parti Bursa milletvekili Atilla Ödünç, önünde ilerleyen kamyonete çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Ödünç hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza saat 13.00 sıralarında TEM otoyolu Ümraniye mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç'ün kullandığı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle önünde ilerleyen Hakkı Ocak'ın kullandığı kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Ödünç, başından ve kolundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kaza çevresine dubalar koyarak başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Atilla Ödünç sağlık ekiplerince ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından ve kolundan yaralanan Ödünç tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazanın meydana geldiği bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekiplerinin çalışmasından sonra kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı.