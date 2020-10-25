AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç: "Yapı denetim sektörünü önemsiyoruz" - Son Dakika

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç: "Yapı denetim sektörünü önemsiyoruz"

25.10.2020 15:03
AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç:

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Yapı Denetimciler Birliği Bursa Şubesince düzenlenen "Sektörel Sorunlar ve Çözümleri" başlıklı toplantıya katılarak değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Yapı Denetimciler Birliği Bursa Şubesince düzenlenen "Sektörel Sorunlar ve Çözümleri" başlıklı toplantıya katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Milletvekili Ödünç'ün iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, İnşaat Yüksek Mühendisi de olan Ödünç, inşaat sektörünün önemli dinamiklerinden yapı denetim sektörünün sorunlarının ele alındığı programa konuk olarak katıldı.

Sektör temsilcilerinin de hazır bulunduğu etkinlikte konuşan Ödünç, Irak savaşından bugüne yaşanan olaylar ve son olarak Suriye'den gelen göç dalgaları ile Türkiye'nin ciddi göç aldığını hatırlattı.

Mazlumların garantisi Türkiye'nin insanlık için milleti ve devleti ile ödediği büyük bedellere rağmen halen daha dimdik durması ve üstün teknolojiler üretmesinin, birçok ülkeyi rahatsız ettiğini vurgulayan Ödünç, şunları kaydetti:

"Aldığımız göçler ile özellikle Marmara Bölgesi aşırı kentleşmenin ve nüfus yoğunluğunun merkezi konumuna geldi. Marmara'nın iş üretimi, istihdam ve ticaret kapasitesi ile üretim gücünü değerlendirdiğimizde, Türkiye'nin bütün yükünün yüzde 60'ını omuzladığını görüyoruz. Bu minvalde yeni şehircilik uygulamalarına ve çevre modellerine ihtiyacımız olduğu gerçeğini Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sürekli olarak ifade ediyor. Güçlü Türkiye'nin inşa sürecinde birlikte yol alacağız. Güçlü Türkiye'yi birlikte inşa ediyoruz, edeceğiz. Hizmet bedelinde 1,43 oranının üzerinde ama 2,0 oranının altında kalmayacak bir çalışmayı birlikte planlayalım. Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile bakan yardımcılarımız inşaat sektörünün ayağa kalkması için tüm güçleri ile çalışıyorlar.

Hepimiz biliyoruz ki Türkiye'nin deprem teminatı yapı denetim sektörüdür. Hem inşaat sektörünü hem de denetim mekanizması olan yapı denetim sektörünü önemsiyoruz. Teknik olarak çözümü mümkün arada kalmış sorunları da aşarak, inşaat sektörünü yeniden ayağa kaldıracağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli olarak ifade ettiği gibi, 'Yeter ki gönüller bir olsun biz her engeli aşarız' sözünü şiar edindik. Biz de bu ilkeden yola çıkarak diyoruz ki birlik olduktan sonra çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur. Bursa'nın Türkiye'nin en büyük kentlerindendir. Bursa'da bir sorun varsa bu sorun tüm Türkiye'de vardır. Ankara'ya sunacağımız öneriler ve beklentiler dosyamıza Sayın Bakanımızın yoğun ilgisi ve desteği olacağından şüpheniz olmasın. Bursa'daki her sorun gibi inşaat sektörünün sorunlarının çözümü de hükümetimizin öncelikleri arasında yer almaktadır."

Yapı Denetimciler Birliği Bursa Şube Başkanı Oktay Altun da sektörün en temel sorunun maliyetler olduğuna işaret etti.

İnşaat firmalarının beklentilerini ve kamu hizmetinin gerekliliklerini değerlendirdiklerinde, aldıkları hizmet bedellerimizin çok düşük olduğunu belirten Altun, "Sektörümüzde 10 yılı aşan ömürlü firma sayısı çok az. Sektörün devamı için hizmet bedellerinin 1,43 oranından 3,0 oranına çekilmesini hükümetimizden bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin deprem gerçeği olan bir ülke olduğunu ve Bursa'nın da bu minvalde önemli bir risk bölgesi olduğunu bildiren Yapı Denetimciler Birliği Bursa Şube Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Işık ise "Hükümetimizin katkıları ile inşaat sektörünün denetim yapılandırılması kuruldu. 1999 depreminden bugüne sektörümüzün büyük emek ve fedakarlıkları ile yürütülen çalışmalar sayesinde güvenli konut, iş yeri ve binalarda yaşıyoruz. Hizmet bedellerimiz başta olmak üzere sosyal haklar ve can güvenliğimizde değerlendirildiğinde ortaya çıkan en önemli gerçek, bizlerinde kamu hizmeti verdiği hususudur. Biz istiyoruz ki, sektörümüzün sorunlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte çözelim. Yol haritasını birlikte hazırlayalım." değerlendirmesini yaptı.

Programın sonunda, Oktay Altun ve üyeler, sektörel sorunların çözümünde verdiği mücadeleden dolayı Milletvekili Ödünç'e teşekkür plaketi takdim etti.

Milletvekili, Atilla Ödünç, AK Parti, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç: 'Yapı denetim sektörünü önemsiyoruz' - Son Dakika


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