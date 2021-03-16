AK Parti Bursa Milletvekili Aydın, Halepçe katliamı kurbanlarını andı - Son Dakika

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Halepçe katliamının, insanlık tarihinde sivilleri hedef alan en büyük kimyasal saldırı olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Aydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Saddam Hüseyin yönetimindeki Irak ordusuna ait savaş uçaklarının, 33 yıl önce Halepçe'yi bombaladığını, saldırının ardından ortalığa keskin bir koku yayıldığını, kokuya doğru koşan çocukların son sözlerinin, "Anne, elma kokusu geliyor." olduğunu ifade etti.

Halepçe katliamının, insanlık tarihinde sivilleri hedef alan en büyük kimyasal saldırı olarak kayıtlara geçtiğini söyleyen Aydın, resmi rakamlara göre 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini, 14 bin kişinin yaralandığını dile getirdi.

Bu olaydan sonra 1 milyona yakın Iraklının, İran ve Türkiye sınırına gelmeye başladığını anımsatan Aydın, şunları kaydetti:

"Ben bu kapsamda Muş'a gelen 8 bin 900 kişiye 4 yıl idarecilik yaptım. O gün gördüğüm manzara şuydu: Fransa'nın o zamanki Cumhurbaşkanının Hanımı Sayın Mitterrand geldi, kamptan, seçerek 140-150 genci alarak götürdü. Bu gençlerin hepsi Hristiyan ve Yezidi idi. İçlerinde bir tane Müslüman yoktu. Batı'nın gerçek yüzü o günlerde de aynıydı, bugün de aynıdır. Bugün Suriyelilere uyguladıkları metot neyse o tarihte Iraklılara, Saddam zulmünden kaçıp gelen bütün Kürt kardeşlerimize de aynı uygulamaları yapmışlardır.

Biz hiçbir topluma ırkını, cinsini, mezhebini ve dinini ön plana alarak yaklaşmadık, yaklaşmıyoruz. Bundan sonra da yaklaşmayacağız. Eşrefi mahlukat olarak bildiğimiz insan, en önemli varlıktır. Bu varlığı korumak adına ne gerekiyorsa yapılır. Bugün onlar yapılıyor. İslam aleminin, 1 milyar 700 milyona yakın nüfusu olan camiasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin dışında ipine sarılabilecek, güvenilebilecek tek bir toplum yoktur."