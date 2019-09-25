AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala'nın acı günü
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Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala'nın yeğeni İsmail Ala, Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:52 Kaynak: AA
Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala'nın yeğeni İsmail Ala, Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İsmail Ala'nın cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak ilçedeki Bozhane Camisi'ne getirildi.
Cenaze, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine ailesi ve Efkan Ala'nın yanı sıra Vali Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, siyasi parti ilçe başkan ve yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.
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