AK Parti Bursa Milletvekili Esgin'den Mustafakemalpaşa'ya müjde

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Mustafakemalpaşa ilçesine yeni yatırım müjdesi verdi.



Milletvekili Mustafa Esgin, Türkiye'nin en büyük bor rezervlerinden birisine sahip olan Mustafakemalpaşa Kestelek'e yeni bir yatırım müjdesini verdi. Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer ile bir araya gelen Esgin, Kestelek'te ilk aşamada 2 milyon ton olan bor maden rezervi için 250 milyon liralık yeni ihaleyi duyurdu. Kestelek'in Türkiye'nin en büyük bor yatağı rezervlerinden birisine sahip olduğunu belirten Esgin, "Türkiye, dünya bor madeni pazarında liderliğini sürdürüyor. Sadece 2018 yılında yüzde 97'lik bor ürünleri ihracatında tarihimizde ilk defa 1 milyar doların üzerinde gelir elde ederek küresel pazarın yüzde 60'ına sahip hale geldik. Bunu daha da artırmak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bölgemizde yeni ihaleye çıkacak ilk aşamada 2 milyon ton rezervlik 250 milyon TL'yi bulan ihaleyle birlikte Şlam Barajı, dere yatağı derivasyonu ve maden ocağı yatırım ihalesi yapılacak. Her yatırım bölgemiz için yeni bir istihdam ve katma değer demektir" dedi.



Devecikonağı, Döüllük ve Güllüce sulama projesi



Mustafakemalpaşa'da 55 bin dekar tarım arazisini suya kavuşturacak Döllük-Güllüce sulama projesinin müjdesini de veren Esgin, "Emet çayında Gelenbek proje ihalesini gerçekleştirerek, Devecikonağı, Döllük ve Güllüce sulama projesi ile bölgemize yıllık 30 milyon TL'yi bulan üretim artışı sağlayacak gelir bekliyoruz. Tarım memleketi Mustafakemalpaşa'mıza ve üretici çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi. - BURSA