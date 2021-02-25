AK Parti Bursa Milletvekili Gözgeç: "Artık millete rağmen siyaset mümkün değil" - Son Dakika

AK Parti Bursa Milletvekili Gözgeç: "Artık millete rağmen siyaset mümkün değil"

25.02.2021 19:31
AK Parti Bursa Milletvekili Gözgeç:

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, artık millete rağmen siyasetin mümkün olmadığını söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, artık millete rağmen siyasetin mümkün olmadığını söyledi.

Gözgeç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "bin yıl sürecek denen" 28 Şubat darbesinin, millet iradesine, onun değerlerine ve inancına karşı yapıldığını ifade etti.

28 Şubat darbesiyle sözde irtica tehdidi adı altında millet iradesinin yok sayıldığını dile getiren Gözgeç, yıllarca başörtülü avukat olarak mahkeme salonlarına alınmadığını anımsattı.

Gözgeç, "Seçme hakkım var ama seçilme hakkım yoktu. Biz görünmez olmak zorundaydık. Kamusal alan diye tanımladıkları bir kavramla nerede ise evin dışında bir hayat hakkı yoktu. Hatta eşi başörtülü olduğu için görevine son verilenleri düşündüğümüzde evde de hayat hakkı yoktu. O günleri unutmadık. En önemlisi, değerlerimize, onurumuza saldırılırken, ülkemizin kaynakları sömürülürken, kimin nerede durduğunu unutmadık." dedi.

Emine Yavuz Gözgeç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatani görevini yapması için askere gönderdiği çocuğunun yemin törenine katılamayan, tel örgüler arkasında izlemek zorunda bırakılan bir annenin acısını düşünün. Askeri hastanede, başı açık fotoğraf vermediği için, tedavisine başlanmayan ve vefat eden 71 yaşındaki Medine nineyi düşünün. Anadolu'dan, ailesinin binbir zorlukla, umutla üniversiteye gönderdiği kızının, üniversite kapılarından dışarı atıldığını düşünün. Okul birincisi olan ama törende ağzı kapatılarak dışarı atılan gencecik kızları düşünün.

Tüm bunlar olurken biz, meşru haklarımız için asla meşru olmayan bir hak arayışına yönelmedik. Hayallerle girdiğimiz üniversite kapıları yüzümüze kapatılırken, başörtümüz başımızdan çekilirken, binbir emekle elde ettiğimiz mesleğimiz elimizden alınırken, maddi, manevi, psikolojik şiddete uğrarken yakmadık, yıkmadık, saldırmadık, hakaret etmedik. Sadece el ele tutuştuk ve biz bu ülkeye, bu millete hizmet etmek istiyoruz dedik.

Çok şükür ki bugün 'hayaldi gerçek oldu' diyoruz. Her ne kadar kadınlara seçme ve seçilme hakkı 1934 yılında verilmişse de ancak 81 yıl sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti ile başörtülü-açık ayrımı yapılmaksızın, hiçbir ayrımcılığa uğramaksızın seçilme hakkını elde edebildik."

Bugün başörtülü bir milletvekili olarak Mecliste görevini yapabildiğine dikkati çeken Gözgeç, "Kılık, kıyafet, inanç, düşünce ayrımı yapılmaksızın özgürce mesleğimizi yapabiliyoruz. Kız öğrencilerimiz, eğitim hakkından faydalanabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gözgeç, "Hiçbir zaman milletin sorunu olmamış, aynı aile içinde başörtülünün de açığın da bulunduğu bir ülkede, yaratılmaya çalışılan sahte çekişmeler yerine, üniversitelerimizde ilimle uğraşan, mühendis kızlarımız var bizim. Teknolojide katma değer üreten kadınlarımız var. Ekonomiye değer katan, tarımda, üretimde emeği olan kadınlarımız var. Artık millete rağmen siyaset mümkün değil. Bizim mücadelemiz millet iradesini egemen kılma mücadelesidir." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Bursa Milletvekili Gözgeç: 'Artık millete rağmen siyaset mümkün değil' - Son Dakika


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