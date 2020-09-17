AK Parti Bursa Milletvekili Gözgeç, kadın kooperatifleri ile bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Bursa Milletvekili, TBMM Adalet Komisyonu Üyesi ve Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Emine Yavuz Gözgeç, kadın kooperatifleri ile bir araya geldi.

Orhaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde, Gözgeç, Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül, Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Yılmaz ile Bursa'daki kadın kooperatifi başkanları, istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Gözgeç, burada yaptığı konuşmada, kentte Tarım Bakanlığı'na bağlı 6, Ticaret Bakanlığı'na bağlı 5 kadın kooperatifi olduğunu belirtti.

Kadın kooperatiflerini güçlendirmeyi hedeflediklerini aktaran Gözgeç, şunları kaydetti:

"Kadın istihdamının artırılması ve göçün önlenmesinde kooperatifçilik, çok önemli. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2021 yılında, kadınların kooperatifler yoluyla güçlendirilmesi projesinin hayata geçirileceğini açıkladı. Bu proje ile bin kadına danışmanlık eğitimi verilmesi planlanıyor. Danışmanlık hizmeti ile kadın kooperatifçiliğinin daha da gelişeceğine inanıyoruz. Ticaret Bakanlığı da geçtiğimiz günlerde kadın kooperatiflerine hibe destek programını açıkladı. Hükümetimizin 11. Kalkınma Planı'nda kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, özellikle belirtilmiştir. Kooperatiflerimizin tüm dünyaya mal ve hizmet pazarlayabilmelerini, ihracat yapar konuma gelmelerini arzu ediyoruz. Kadın kooperatiflerinin kamu, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversitelerin işbirliği ile örnek çalışmalar ortaya koyacağına inanıyorum."

Gözgeç, Bursa olarak, kadın kooperatiflerinde diğer illere örnek olmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Bursa'da köy kadın derneklerinin, kadın kooperatiflerinin sayısı, her geçen gün artıyor." ifadesini kullandı.