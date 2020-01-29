AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, 2003-2016 yıllarında toplanan 66 milyar liralık vergiye karşılık deprem bölgelerinde kalıcı ve geçici konut, kentsel dönüşüm, arama kurtarma ve lojistik olarak 625 milyar liralık harcama gerçekleştirildiğini söyledi.

Esgin ve AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Elazığ depreminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla devletin ilk andan itibaren vatandaşın yanında yer aldığını belirten Esgin, Bursa'nın, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere kurum ve kuruluşlarıyla depremzedelerin yanında bulunduğunu ifade etti.

TBMM çatısı altında da önemli ölçüde bu birlik ve beraberliğe katkı sağlama sağduyusunun hakim olduğunu dile getiren Esgin, bu toplumsal acıdan siyasi polemik üretmek isteyen bazı odakların bulunduğunu belirtti. Esgin, önceki yıllarda toplanan kalıcı, geçici deprem vergileri üzerinden ortaya konulmaya çalışılan polemiğin, kara propagandanın bunun bir örneği olduğunu söyledi.

Esgin, 2003-2016 yıllarında toplanan 66 milyar liralık vergiye karşılık deprem bölgelerinde kalıcı, geçici konut, kentsel dönüşüm, arama kurtarma ve lojistik olarak 625 milyar liralık harcama gerçekleştirildiğini vurguladı. Esgin, toplanan verginin yaklaşık 10 katı kadar harcama olduğuna işaret etti.

Marmara depremi sonrası 43 bin, Bingöl depremi sonrası 9 bin, Kütahya depremi sonrası 1050, Van depremi sonrasında 25 bin konut inşa edildiğini aktaran Esgin, kentsel dönüşüm, TOKİ ve kamu olmak üzere 642 bin konut ile yaklaşık 50 bin afet konutunun güçlendirildiğini ve yapıldığını kaydetti.

Esgin, millet ve devlet olarak bu acı günde kendilerine düşenin, birlik ve beraberliklerinin korunması olduğunu belirtti.

"Teknoloji harikası"

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık da yerli otomobilin Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretileceğine işaret ederek, fabrikanın, 1 milyon metrekarelik kamu arazisi üzerinde yapılacağını anımsattı. Işık, 11 yıllık teşvik programıyla fabrikanın burada yapılmasının öngörüldüğünü, ilk etapta 22 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirileceğini belirtti.

Işık, fabrikanın temelinin bahar aylarında atılacağını ve inşaatın 12 ayda tamamlanacağını ifade ederek, 2022'de banttan ilk otomobili indireceklerini dile getirdi.

Yerli ve milli otomobilin, teknoloji harikası olarak üretildiğini, ihracata yönelik bir üretimin söz konusu olduğunu vurgulayan Işık, "İlk etapta yılda 175 bin üretimi yapılacak bu otomobilin, önümüzdeki yıllarda yılda 1 milyon kadar üretim hedefi var." dedi.