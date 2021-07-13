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AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin: "Oylat Türkiye'nin termal turizm markası" - Son Dakika

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin: "Oylat Türkiye'nin termal turizm markası"

13.07.2021 14:40

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin: "Oylat Türkiye'nin termal turizm markası" AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Oylat sadece İnegöl ve Bursa'nın değil Türkiye'nin bir termal turizm markası. Bin yatağın üzerinde kapasitesiyle Dünya'da da bilinen bir sağlık merkezi" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin: "Oylat Türkiye'nin termal turizm markası"

BURSA - AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Oylat sadece İnegöl ve Bursa'nın değil Türkiye'nin bir termal turizm markası. Bin yatağın üzerinde kapasitesiyle Dünya'da da bilinen bir sağlık merkezi" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, bir dizi inceleme ve ziyaret için İnegöl'e geldi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri ve meclis üyeleri nezaretinde gün boyu İnegöl'de temaslarda bulunan Milletvekili Esgin sırasıyla; İlçe Sağlık Müdürlüğü, İnegöl Devlet Hastanesi, Diş Hastanesi, Ev İnegöl Mobilya Alışveriş Merkezi ve Oylat ziyaret edildi. Milletvekili Esgin ve beraberindeki heyetin ilk durağı İlçe Sağlık Müdürlüğü oldu. Burada özellikle covid-19 ve aşılama çalışmalarıyla ilgili veriler hakkında bilgi alındı.Heyetin son durağı Oylat oldu. Burada hem Oylat pazarındaki esnaf ziyaret edildi hem de oteller ve bölgede incelemeler yapıldı.

Oylat Türkiye'nin markası

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ise "Bugün İnegöl'deyiz. Belediye Başkanımız, İlçe Başkanımız, yöneticilerimiz ve meclis üyelerimizle birlikte sağlık ağırlıklı bir program gerçekleştirdik. Sağlık kurumlarımızı, hastalarımızı, meslektaşlarımızı ziyaret ettik. İnegöl'deki sağlık altyapımız için çok şey yaptık. Bundan sonra neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Şuanda da Oylat'tayız. Oylat sadece İnegöl ve Bursa'nın değil Türkiye'nin bir termal turizm markası. Bin yatağın üzerinde kapasitesiyle Dünyada da bilinen bir sağlık merkezi" dedi.

Her zaman bu vizyonun destekçisiyim

Sağlık turizminin öneminden de söz eden Esgin, "Sağlık turizmi diye bir olgu var. 400 milyar doların üzerinde bir ticari hacme sahip olan bu sektörden İnegöl olarak, Oylat olarak, Türkiye olarak ne kadar pay alabiliriz bunun çalışmaları içerisindeyiz. Burada çok olağan üstü bir atmosfer var. Sadece termal suyun çıkması olarak, o suyun nitelikleri olarak ifade edilmiyor bu. Çevresindeki güzellikleriyle, mağarasıyla ve yeni yaptığımız yürüme yoluyla gerçekten bir doğa harikası içerisinde bu termal tesislerin varlığını ortaya koymak durumundayız. Dünya çapında önemli termal turizm merkezleri var. Ben Çek Cumhuriyeti'nde Karlovy Vary'i gördüm. İlk gördüğümde aklıma Oylat geldi. Burası aslında Karlovy Vary'nin küçük bir örneği. Tabi biz sağlık turizminde diğer turizm çeşitlerimizden çok daha nitelikli bir turizm hareketini ortaya koyma niyetindeyiz. Güney Sahillerimizde bir turist 650 dolar bırakırken, sağlık turisti 8 bin dolar bırakıyor. Biz sanayide, tarımda, turizmde hep katma değerin peşinde olmamız gerekiyor. Kaynaklarımız çok zengin. Bursa'nın da doğusunda, batısında bütün bu kaynakları ülke ekonomisine kazandırmak, yerinden bir ihracat kalemi olarak bunları değerlendirmek, 12 ay turizm yapılan bir sektör olması hasebiyle de bunu değerlendirmek durumundayız. Ben bu vizyonu ortaya koyduğu için Belediye Başkanımıza, İlçe Başkanımıza ve İnegöl'de yaşayan müteşebbis halkımıza teşekkür ediyorum. Ben de onları temsil eden bir Milletvekili olarak her zaman bu vizyonun yanında olduğumu, katkı sağlama niyetimi paylaşmak istiyorum" açıklamalarında bulundu.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin: Oylat Türkiye'nin termal turizm markası
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin: Oylat Türkiye'nin termal turizm markası
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin: Oylat Türkiye'nin termal turizm markası
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin: Oylat Türkiye'nin termal turizm markası

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin: 'Oylat Türkiye'nin termal turizm markası' - Son Dakika


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