AK Parti Bursa Milletvekili Ödünç, Mudanya'da basın açıklaması yaptı - Son Dakika

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, "Mudanya bir devrin yeni baştan yazıldığı yerdir. Biz burada yeni baştan AK Parti ile AK belediyecilik ile tarih yazacağız." dedi.

AK Parti Mudanya İlçe Başkanlığını ziyaret eden Ödünç, AK Parti İlçe Başkanı Av. İnci Söğütlü ve AK Parti Mudanya Belediyesi meclis üyeleriyle Mudanya'nın sorunlarına ilişkin bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

AK Parti belediyeciliğiyle Bursa başta olmak üzere birçok kentte çığır açıldığını ifade eden Ödünç, CHP'li Mudanya Belediyesi'nin ve başkanının icraatlarından çok, seçim zamanı söz verdiği ancak bir türlü hayata geçiremediğini vaatleri olduğunu dile getirdi.

Mudanya'da yeni baştan başlama zamanının geldiğini belirten Ödünç, AK Parti'nin Mudanya'ya ve Mudanya halkına kazandırdıklarını unutmanın imkansız olduğunu vurguladı.

Mudanya'da CHP Genel Merkezi'nin bile adını yere düşüren bir belediyecilik yapıldığını öne süren Ödünç, ilçede hayal satıldığını ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile temeli atılan projelerin bile temelde kaldığını ifade etti.

Ödünç, 4 Ocak 2017'de temel atma töreni gerçekleştirilen ve 2021 Mart ayında bitmesi vaat edilen Yıldıztepe Projesi'nin ne zaman biteceğini sorarak, şöyle devam etti:

"Yıldıztepe Projesi'nin ihale bedeli nedir? İnşaat haline bakıldığında daha 3 yıl sürecek bir projeyi 3 ayda nasıl bitirmeyi planlıyorsunuz? Seçim vaatleriniz arasında sokak hayvanları için bir köy kuracağınızı ifade etmiştiniz. Ne oldu bu köy? Sayın Türkyılmaz, Mudanya'nın köylerini en son ne zaman ziyarete gittiniz? Bakınız size, bu projeyi ne zaman hayata geçireceksiniz diye sormuyorum. Aksine köylerinize Bursa Büyükşehir Belediyemiz ve AK Parti eliyle yapılan hizmetleri görmeye gidin diye çağrıda bulunuyorum. Velev ki sizin bu projeyi bitiremeyeceğiniz gün gibi ortadadır. Sayın Türkyılmaz'ın seçim vaatlerinden birisi de 'Halk Kart' ve 'Sağlık Kart' idi. O da maalesef vaatlerde kaldı."

AK Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediyesi desteğiyle bugüne kadar gerçekleştirdiği Mudanya yatırımlarına değinen Ödünç, şunları kaydetti:

"Bursa Büyükşehir Belediyemizin sadece Kasım 2017'den bugüne kadar olan altyapı yatırımları 136 milyon 776 bin liradır. Yine fen işleri olarak 8 milyon 711 bin 245 lira tutarında yatırım yapılmıştır. Kamulaştırma kapsamında 340 bin lira, park bahçe çalışmaları kapsamında 374 bin 139 lira, sahil çalışmaları kapsamında 35 milyon 722 bin 369 lira, ulaşım çalışmaları kapsamında 37 milyon 207 bin 174 lira tutarında yatırım yaptık. Mudanya için halen daha devam eden yatırımlarımız mevcut.

Mudanya'daki tek engel milyonlarca lira bütçeyle 2014 yılından bugüne Mudanya'ya dişe dokunur, gözle görülür hizmet üretemeyen Hayri Türkyılmaz'dır. Hayri Türkyılmaz ve Mudanya Belediyesi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de takipçisi olacağız. Mudanya halkının her kuruşunun hesabı Hayri Türkyılmaz'dan soracağız. Mudanya bir devrin yeni baştan yazıldığı yerdir. Biz burada yeni baştan AK Parti ile Ak belediyecilik ile tarih yazacağız."