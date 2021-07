AK Parti Bursa Milletvekili Ödünç'ten "15 Temmuz" değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, "15 Temmuz, hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin esarete galip gelmesinin adıdır." dedi.

Ödünç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 5'inci yılı olduğunu hatırlatarak, istiklal ve istikbale gölge düşürmek için darbe girişimi dahil her yola başvuranlara, "Bizleri bölemeyeceksiniz, bizlere diz çöktüremeyeceksiniz." mesajını verdi.

15 Temmuz 2016'da ordu içinde örgütlenen FETÖ'nün, savaş uçakları, helikopter ve tanklarla kanlı ve hain bir darbe girişiminde bulunduğunu, sokakta darbeye karşı çıkan vatandaşların üzerine gözünü dahi kırpmadan tankları sürdüğünü söyleyen Ödünç, darbe girişiminin, milletin meydanları doldurarak dik durması ve devletin diğer unsurlarının karşı koymasıyla başarısızlığa uğradığını belirtti.

Ödünç, 15 Temmuz'un, milletin, milli iradenin ve demokrasiye gönül verenlerin zaferi olduğunu belirterek, "15 Temmuz, hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin esarete galip gelmesinin adıdır. Milletimiz 15 Temmuz'daki direnişiyle hem bir darbe girişimini püskürtmüş hem de ülkemizi teslim almayı hedefleyen bir işgal teşebbüsünü engellemiştir. Genciyle yaşlısıyla bu millet 'Türkiye'nin geçilmez' olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir." diye konuştu.

15 Temmuz'un, öznesi millet olan demokrasinin kazandığı bir gün olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün, yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın tarihine geçecek milli irade günüdür. Ülkemizin büyük demokrasi yürüyüşüne yönelik 15 Temmuz saldırısında, millet ile iradesi arasındaki köprüye atılan her bomba, sıkılan her kurşun, aslında bunu yapanların karanlık planlarını, gerçek yüzlerini bir bir ortaya çıkarmıştır. Bu şekilde FETÖ'nün gerçek yüzünü aziz milletimiz yakından görmüştür. Gücünü mazisinden alan, Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, 15 Temmuz'da bu vatana göz diken düşmana hayatı dar eden, şanlı tarihi nice destanlarla dolu bu milletin kahraman evlatlarının dirilerek bir çınar gibi ayağa kalkışını durduramayacaksınız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 19 yıldır yeni bir diriliş, kalkınma hamlesi yaparak, vatanın her köşesinde bir şahlanış destanı yazan bu aziz vatanın evlatları, bu necip millet yarınları için bundan sonra hiçbir darbeciye, fitneciye, bölücüye, hain odaklara fırsat vermeyecektir."