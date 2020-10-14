AK Parti Bursa Milletvekili Ödünç'ten kültür ve tanıtım hamlesi - Son Dakika

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret ederek, Bursa belediyelerinin yatırımları için destek istedi.

Ödünç'ün ofisinden yapılan açıklamaya göre, Ödünç, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin yapmayı planladıkları ve yapımı devam eden projelerini hayata geçirmek için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ziyaret gerçekleştirdi.

Bursa'nın kültürü, tarihi eserleri ve doğal güzellikleriyle her dönemde cazibe merkezi olduğunu ifade eden Ödünç, "Osmanlı'ya payitahtlık yapan bu ulu şehir, birçok medeniyete de ev sahipliği yapmıştır. Bu bilinçle hareket ederek Bursa'mızdaki doğal güzellikleri, tarihi eserleri, mesire alanlarını nasıl değerlendirebiliriz anlayışıyla kolları sıvadık." dedi.

Ödünç, ziyareti sırasında İznik'in UNESCO Dünya Miras Listesine alınması, Yeşil Külliyesi çevre düzenlemesi, Kozahan avlu düzenlemesi, Sultan Türbeleri bakım onarımı, Yenişehir Kapı restorasyonu, Roma Tiyatrosu restorasyonu, Gürsu Taşköprü sokak çalışmaları, Keles Kırsal Turizm Projesi, Yenişehir-Yarhisar Kırsal Turizm Projesi, Büyükorhan- Derecik Bazilikası, Harmancık mesire alanı, İnegöl Amfi Tiyatro alanının revize edilmesi, İnegöl Belediyesi Millet Kıraathanesi, Orhaneli Çanakkale Şehitleri Saygı Projesi, Orhangazi Eğitim Kongre Merkezi, İznik Sergi Salonu Kütüphane ve Tiyatro Salonu yapım işi, Mustafakemalpaşa Güneş Enerji Santral Projesi gibi belediyelerin yaptıkları çalışmaları Bakan Ersoy'a illetti.

Bursa'nın turizmde hak ettiği yere gelebilmesi, kültür şehri olması, doğal güzelliklerinden daha çok yararlanılması için bu projelere hız verilmesi gerektiğini aktaran Ödünç, Ersoy'un ziyareti memnuniyetle karşıladığını ve bu projelerin hayat bulması için Bakanlık olarak desteklerini esirgemeyeceklerini belirtti.