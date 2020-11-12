AK Parti Bursa Milletvekili Özen'in Covid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

AK Parti Bursa Milletvekili Özen'in Covid-19 testi pozitif çıktı
12.11.2020 10:15
AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen
, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Dün yaptırmış olduğumuz Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu anda hafif belirtiler ile geçirdiğim bu süreci, inşallah tedavi ve dualarınızla bir an önce atlatıp, aranıza dönmüş olacağım. Maske, mesafe ve temizlik kuralarına uyarak, inşallah bir an önce bu salgından kurtuluruz."
- Bursa
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