AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı, System.String[]

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Gürel, yaptığı açıklamada, TBMM 4. Yasama Yılı açılışı öncesinde tedbir amacıyla Kovid-19 testi yaptırdığını belirtti.

Bursa'da yaptırdığı testin sonucunun pozitif çıktığını aktaran Gürel, şu ifadeleri kullandı:

"Durumum gayet iyi, herhangi bir olumsuzluk ve şikayetim yok. Doktorum, süreci evde geçirmemizi uygun gördü. Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlak suretle uymaları ricasında bulunuyorum. Bu virüse yakalanan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, dua ediyor, dua bekliyorum."

Vildan Yılmaz Gürel, Milletvekili, AK Parti, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 12:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

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