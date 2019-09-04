AK Parti Bursa teşkilatı bölge toplantısına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantıları'nın dördüncüsü 6-7-8 Eylül tarihlerinde Bursa'da gerçekleştirilecek.



AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin başkanlığında Çelik Palas Otel'de gerçekleştirilecek olan toplantılara; Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak olmak üzere 14 şehirden gelen 135 belediye başkanı katılacak. Ayrıca bölge toplantısına; il genel meclis başkanları, büyükşehir belediyesi başkan vekilleri, il başkanları, il yerel yönetimler başkanları, il kadın ve gençlik kolları yerel yönetimler başkanları da katılım sağlayacak. Bölge toplantısının birinci gününde; önceki dönemlerde başarılı belediye başkanları bilgi ve tecrübelerini, yeni belediye başkanlarıyla paylaşacak. Toplantının ikinci gününde; basına açık bölümde protokol konuşmaları yapılacak. Ardından belediye başkanlarına liderlik, halkla ilişkiler, etkili iletişim, kaynak geliştirme, mevzuat, bütçe ve personel yönetimi alanında uzmanlar tarafından eğitimler verilecek. Bölge toplantısının son gününde ise; şehirlerin kendine has sorunlarının ivedilikle çözülmesi için ilgili Bakanlıkların bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların genel müdürleri geniş katılımlı istişare toplantısında bir araya gelecek.



"Ev sahipliği yapmaktan son derece mutluyuz"



Ak Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman toplantı öncesi yaptığı basın açıklamasında ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bursa'da 14 ilin başkanlarının, kadın kolları, belediye başkanlarının ve Bursa'dan belediye meclis üyelerimizin de katılacağı Marmara bölge toplantısını yapacağız. Bugüne kadar gerçekleşen bütün programlarda teşkilatımızın göstermiş olduğu gayret ve çabayla güzel organizasyonlar yaptık. İnşallah bu organizasyonla da yerel yönetimlerin bir araya geldiği, sayın başkan yardımcımız Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla, katılan herkesin eğitim, bilgilendirme ve istişare edeceği bu toplantıyı Bursa'da yapmış olmaktan ötürü mutluyuz" dedi.



"Hem eğitim hem de bilgi paylaşıma yönelik toplantılar olacak"



AK Parti Bursa Yerel Yönetimler Başkanı Gökay Bilir ise program içeriği ile ilgili bilgi verdi. Başkan, gelecek olan misafirleri Bursa'da en iyi ve en verimli şekilde ağırlamaktan gurur duyacaklarını belirterek, "Bursa'mız çok önemli organizasyonlara geçmişte olduğu gibi bugün de ev sahipliği yapıyor. Yeni dönemde de 31 Mart seçimlerinden sonra hem belediye hizmetlerinin verimliliğini arttırmak, bilgi paylaşımını sağlamak, yerel yönetim çalışmalarının usül ve esaslara uygunluğunu temin etmek ve gönül belediyeciliğine dayalı yeni şehircilik vizyonumuzu değerlendirmek amacıyla genel merkez yerel yönetimler birim başkanlığımız Bursa'da Yerel Yönetimler Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı düzenliyor. Biz Bursa olarak bu programa ev sahipliği yapmaktan son derece mutluyuz. Program 6 Eylül Cuma günü başlayıp 8 Eylül'e kadar devam edecek. 6 Eylül'de programımız tecrübe paylamışı olarak geçecek. Geçmiş dönem belediye başkanlarımız tecrübelerini anlatacak. Cumartesi günü 14 ilimizden gelen misafirlerimizin katılacağı bir program olacak. Katılımcılarımızın hem eğitimine hem de bilgi paylaşımına dönük bir etkinlik olacak. Pazar günü de belediye başkanlarımız ve bakan yardımcılarımızla birlikte son değerlendirme ve istişare toplantısıyla programımızı kapatmış olacağız. Bu tür programlarda Bursa olarak ev sahipliğini son derece önemsiyoruz. Pazar günü katılımcılarımıza Bursa'nın önemli değerleri Osman ve Orhangazi Türbeleri, Yeşil Cami ve Panaroma 1453 Müzemizi de gezeceğiz" dedi. - BURSA