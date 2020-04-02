Ak Parti Bursa Teşkilatı'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Son Dakika

AK Parti Bursa İl Yönetim Kurulu üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" Milli Dayanışma Kampanyası'na 105 bin TL destek verdi.



AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa İl Yönetim Kurulu üyeleri olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" Milli Dayanışma Kampanyası'na 105 bin TL destek verdiklerini açıkladı. Başlatılan kampanyaya başta iş dünyası olmak üzere toplumun tüm kesimlerinden destek yağdığının altını çizen Ayhan Salman, "Kampanya başladığı ilk günden itibaren iş dünyası kuruluşları, iş adamları ve vatandaşlarımızın kampanyaya destek veriyor" dedi.



AK Parti Bursa il Başkanı olarak il yönetim kurulu üyesi arkadaşlarından başta Bursa'daki AK Parti Teşkilatlarına ve tüm topluma örnek olmak amacıyla bağış yapmaları çağrısı yaptığını söyledi. Başkan Ayhan Salman "Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımız yaptıkları yardımların makbuzlarını bana ilettiler. Toplamda 105 bin TL'lik bir bağış yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza tarafından yapılmış oldu" dedi. Ölümcül korona virüs salgını sebebi ile bütün dünyanın zorlu bir süreç yaşadığına dikkat çeken İl Başkanı Ayhan Salman, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek bu zor dönemi aşacağımıza yürekten inanıyorum. Hep birlikte bu zor günleri aşacağız ve güzel günler gelecek" diye konuştu. - BURSA