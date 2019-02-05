AK Parti Büyükçekmece
Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal MHP
İlçe Teşkilatını ziyaret etti İBB
Başkanı ve Ak Parti
Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal: "Sadece Ak Parti'nin değil Cumhur İttifakının da Adayıyım"
İSTANBUL - Yerel Seçimler öncesi Büyükçekmece'de seçim çalışmalarına devam eden İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi
Büyükçekmece İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Uysal burada yaptığı konuşmada, "Büyükçekmece'de AK Parti'nin gösterdiği aday olmakla birlikte aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın adayıyız" dedi.
İBB Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın
'ı makamında ziyaret etti. Uysal, buradaki ziyaretinin ardından ilçe esnafını ve Büyükçekmece Rizeliler Derneği'ni de ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
"Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber hareket edececeğiz"
Milliyetçi Hareket Partisi Büyükçekmece İlçe ziyareti ardından basın mensuplarına açıklama yapan İBB Başkanı Uysal, "İstanbul'da Cumhur İttifakı olarak seçimlere giriliyor. Dolayısıyla Cumhur İttifakında beraber hareket eden partililerimiz AK Parti olarak MHP olarak seçimlerde beraber neler yapabiliriz onun düşüncesi içerisindeyiz. Bu çerçevede MHP İlçe Başkanlığı'nı ziyarete geldik. Bundan sonraki seçim sürecinde inşallah beraber hareket edeceğiz. Eğer burada başarırsak iki partinin başarısı eğer başaramazsak da iki partinin başarısızlığı olacak. Bu manada bakarsak inanıyoruz ki tabanımızdaki partililerimiz Cumhur İttifakının tabandan daha iyi destek görmesi sağlanmış olacak" dedi.
"Büyükçekmece değişim ve hizmet beklentisi içinde"
Büyükçekmece'den aday gösterilmesinin beklentileri ümide çevirdiğini dile getiren Uysal, "Teşkilat seviyesinde mahallelerde nasıl bir çalışma yapılabilir onun şekillendirmesi devam ediyor. Özellikle mahalle teşkilatlandırmasında ve seçim bürolarında nasıl bir çalışma yapacağız bunun modellendirmesini yapıyoruz. Bire bir henüz araziye tam indik mi dersek yeni yeni ısınıyoruz. Ama bu güne kadar gördüğümüz manzara güzel. Özellikle karşılaştığımız sohbet ettiğimiz insanların tamamı Büyükçekmece'de bir değişim ve aksayan hizmetlerin bir an önce gelmesi adına gerçekten beklenti içindeler. Özelliklede AK Parti olarak büyükşehir belediye başkanı olarak şahsımın Büyükçekmece'den aday gösterilmesi beklentileri ümide çevirmiş vaziyette" diye konuştu.
Program sonunda Büyükçekmece- Tepecik
Erzurumlular Derneği'nde Tepecikli vatandaşlarla bir araya gelen Uysal, vatandaşların sorunlarını dinledi.