Son Dakika Haberleri: AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal: "Büyükçekmece'nin İmar Sorununu Kökten Çözeceğiz"

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal: "Büyükçekmece'nin İmar Sorununu Kökten Çözeceğiz"

51 dakika önce

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Tepecik Mahallesi'nde esnaf ziyaretleri yaparak halkın sorunlarını dinledi.

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal:
AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Tepecik Mahallesi'nde esnaf ziyaretleri yaparak halkın sorunlarını dinledi. Uysal, Büyükçekmece'deki "imar sorununu" kökten çözeceklerini söyledi.

Büyükçekmece'de gün boyu bir dizi programa katılarak seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Tepecik Mahallesi'nde esnaf ziyaretleri yaparak halkın sorunlarını dinledi. Daha sonra Tepecik meydanında halka seslenen Uysal, Büyükçekmece'deki "imar sorununu" kökten çözecekleri söyledi. Halkın yoğun ilgisi ile karşılan Uysal vatandaşların sorunlarıyla tek tek ilgilendi.

"İlk işimiz imar sorununu çözmek olacak"

Büyükçekmece'de imar konusunda hiçbir adım atılmadığını söyleyen Mevlüt Uysal, "Belde belediyeleri kapandı kapanalı burada bir şey yapılmadı desek yeridir. Oysa belde belediyelerinin kapatılma sebebi bütçelerinin olmaması sebebiyle işlerin daha hızlı yapılmasını sağlamaktı. Ama burada bir şey yapılmamış. Biz ilk olarak buranın imar sorununu çözeceğiz. Çünkü imar olamadan hiçbir şey yapılamıyor. Alt yapı hizmetlerinin yapılması için de imar sorununun çözülmüş olması gerekiyor. İnşallah ilk yapacağımız işlerimizden biri de insanlarımızın yağmur yağdığında evlerine çamura basmadan ulaşmalarını sağlamak olacak. Bunun için de hızlıca asfaltlama çalışmalarını yapacağız. Çünkü bunca zamandır şehirde yaşıyoruz deyip sokağında bu kadar çamur olan İstanbul'da başka bir yer yok. Siz oy vermediğiniz için cezalandırıldığınızı söylüyorsunuz ama sadece burada hizmet eksikliği yok ki. Büyükçekmece öyle güzel bir ilçe ki. Bir tarafı göl bir tarafı deniz. Bu kadar güzel bir ilçenin alt yapı hizmetleri olmadığından hali perişan" şeklinde konuştu.

"Büyükçekmece'de mezarlık yeri yok"

Büyükçekmece'nin temel sorunlarına çözüm bulmayı amaçlayan Uysal, vatandaşlardan gelen istek üzerine mezar yeri sıkıntısına da çözüm bulacağını söyleyerek, "Büyükçekmece'de vatandaşların bir başka büyük sorunu ise 'mezar yeri' bulma konusunda yaşanıyor. Büyükçekmece'yi kazandığımız zaman mezarlık yeri sorununu kökten çözeceğiz. Büyükçekmece kadar geniş alanları olan başka bir ilçe yok. İlçe belediyesi mezarlık işiyle ilgilenmediği için bu büyük bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Burada bir cenazesi olan vatandaşa deniliyor ki, "sen Arnavutköy'e, sen Eyüp'e git" cenazesi olan adam bunu duyunca doğal olarak burnundan soluyor. Buradaki cenazesini başka bir ilçeye götürdüğü zaman mezarı nasıl bulacak? nasıl ziyaret edecek? bunlar hep sorun. 1 Nisan'dan sonra inşallah hep beraber herkesin memnun olacağı mezarlık yerine Büyükçekmece'ye kazandıracağız" diye konuştu.

Program sonunda Başkan Uysal Büyükçekmece halkını bugün TÜYAP Fuar Merkezi 8. HALL'de gerçekleştirilecek olan projeler tanıtım programına davet etti. "Yeni Bir Büyükçekmece" için kolları sıvadıklarını söyleyen Uysal, "25 kayıp yıla 25 dev proje" sloganı ile ilkleri ve enleri Büyükçekmece'yle tanıştıracaklarını ifade etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:12 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Seçim Bürosu Önünde Silahlı Kavga! 1'i Ağır 4 Kişi Yaralandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elma Tanzimi Müjdesi Hayata Geçiriliyor

Bakan Kurum, Ücretli Poşet Uygulamasıyla İlgili Konuştu: Kullanım Yüzde 70 Azaldı Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'ye Açtığı Suç Duyurusunun Nedenini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 10:03:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal: "Büyükçekmece'nin İmar Sorununu Kökten Çözeceğiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]