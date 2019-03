AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal: "Büyükçekmece Hizmet ve Gönül Belediyeciliğiyle...

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Büyükçekmece'nin hak ettiği hizmetle kavuşmasını umuyoruz. Başka ilçeleri de gördükten sonra buranın 25 yılına yazık diyorum. İnşallah Mevlüt Uysal'ı burada 31 Mart akşamı belediye başkanı olarak göreceğiz" dedi.



AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlıklarında teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mevlüt Uysal, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik ve Yönetimi, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Yönetimleri, Mahalle Başkanları ve Yönetimleri de hazır bulundu.



"Büyükçekmece'nin 25 yılına yazık"



Büyükçekmece İlçe Başkanlığını ziyaret eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Büyükçekmece'nin bir an önce hizmet belediyeciliğiyle tanışması gerektiğini söyleyerek, "Artık buranın köy statüsünden çıkarılıp Büyükçekmece'nin hak ettiği hizmetle kavuşmasını umuyoruz. Başka ilçeleri de gördükten sonra buranın 25 yılına yazık diyorum. İnşallah Mevlüt Uysal'ı burada 31 Mart akşamı belediye başkanı olarak göreceğiz. İstanbul Büyükşehir'de de Binali Yıldırımla beraber el ele Büyükçekmece'de ki hizmetleri arttıracaklardır. Artık Büyükçekmece'nin makus talihini yenmesi lazım. Buradaki eksikliklerin, yıllardır verilen sözlerin yerine gelmeyen vaatlerin son bulması lazım. Bugüne kadar millerimizin hep hizmetinde olduk verdiği her sözü yerine getiren bir parti mensuplarıyız. Onun içinden bu süreç içerisinde de başkanın verdiği vaatlere, projelere bakıyoruz her biri birbirinden değerli projeler ve Büyükçekmece'yi şaha kaldıracak projeler. Onun için bu dönemde vatandaşlarımızın çok duyarlı olması lazım. Burada o bu parti ayrımından ziyade yaşadığı yerin yönetilebilirliğine bakması lazım. Çünkü buranın geleceği noktası kendi geleceği noktası anlamıyla burada bir farklılaşma lazım. Bu dönemde AK Parti'nin iktidar olması lazım. Şuanda ki sahadaki hava çok iyi teşkilatımız gayet motive bir şekilde güzel sonuçlar geleceğini umut ediyoruz" dedi.



"Hizmet belediyeciliği gelecek"



AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, seçim çalışmalarının değerlendirerek, Büyükçekmece'nin hizmet belediyeciliği tanıştıracaklarını söyledi. Uysal, "Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında İBB Başkanı olmasıyla belediyecilik anlayışı değişti. İstanbul'a hizmet belediyeciliği geldi. İstanbul'un kaderi değişti ve devamında tabii 2002 ile o iktidar ile Türkiye'nin kaderi değişti. Maalesef o dönemden itibaren Büyükçekmece bu konuda o değişim bir türlü gerçekleşemedi. İnşallah bu seçimde Büyükçekmece'nin kaderi değişecek. Hizmet Belediyeciliği ile Gönül Belediyeciliği bu seçimde buluşacak. Bugün il başkanımızda ilçemize geldi, teşkilatımıza moral ve motivasyon desteği adına kendisine teşekkür ediyoruz. Kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın ve ana kadememizin uyumu olarak gayet iyi. Biz Büyükçekmece'yi kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kendini 25 yıldır devrilemez olarak gören kişinin seçime bir ay kala kaybetmek bahsettiğini gördük buda bizim başarımız. Seçimden sonra doğrularımızı yanlışlarımızı elbet konuşuruz ancak seçime kadar özverili bir şekilde sadece bu seçime odaklanmalıyız" diye konuştu. - İSTANBUL

