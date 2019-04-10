Son Dakika Haberleri: AK Parti, Büyükçekmece için itiraz etti

AK Parti, Büyükçekmece için itiraz etti

1 saat önce

AK Parti, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki seçimlerin yenilenmesi için itiraz dilekçesini İstanbul İl Seçim Kurulu'a verdiklerini açıkladı.

AK Parti, Büyükçekmece için itiraz etti, System.String[]
AK Parti, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki seçimlerin yenilenmesi için itiraz dilekçesini İstanbul İl Seçim Kurulu'a verdiklerini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:14 
İstanbul, Büyükçekmece, AK Parti, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da İtiraz Edilen 57 Sandıktan 51'inin Sayımı Tamamlandı! İşte Son Durum CHP'li Canan Kaftancıoğlu İstanbul'daki Son Durumu Açıkladı AK Parti, Büyükçekmece İçin Olağanüstü İtiraz Dilekçesini Verdi Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Benzin ve Motorine Zam Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 01:32:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti, Büyükçekmece için itiraz etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]