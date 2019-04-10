AK Parti, Büyükçekmece için itiraz etti
1 saat önce
AK Parti, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki seçimlerin yenilenmesi için itiraz dilekçesini İstanbul İl Seçim Kurulu'a verdiklerini açıkladı.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:14
, İstanbul
'un Büyükçekmece
ilçesindeki seçimlerin yenilenmesi için itiraz dilekçesini İstanbul İl Seçim Kurulu'a verdiklerini açıkladı.
İstanbul'da İtiraz Edilen 57 Sandıktan 51'inin Sayımı Tamamlandı! İşte Son Durum
CHP'li Canan Kaftancıoğlu İstanbul'daki Son Durumu Açıkladı
AK Parti, Büyükçekmece İçin Olağanüstü İtiraz Dilekçesini Verdi
Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Benzin ve Motorine Zam Geldi