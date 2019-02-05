AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Savaş, Otopark Sorununu Çözeceğini Belirtti

Seçim çalışmalarına Kuyucak'ta devam eden Cumhur İttifakının Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Özlem Çerçioğlu'nu, il genelinde yaşanan otopark eksikliğinden kaynaklanan sorunlar üzerinden eleştirdi.

Seçim çalışmalarına Kuyucak'ta devam eden Cumhur İttifakının Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Özlem Çerçioğlu'nu, il genelinde yaşanan otopark eksikliğinden kaynaklanan sorunlar üzerinden eleştirdi.



Aydın'ın en büyük sorunlarından birisinin otopark sorunu olduğunun altını çizen Mustafa Savaş, taşıt sahibi vatandaşların çilesinin büyük olduğunu, Aydın'da çözülemeyen bu sorunu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendilerinin çözeceğini belirtti.



Cumhur İttifakı Adayı Mustafa Savaş açıklamasında, "Onlarda bahane tükenmiyor. Her şeyleri bahane. Söz verip de yapamadıkları otoparklar için yine birilerini suçlayacaklardır. Ama hemşehrilerim artık bu boş sözlere inanmıyor. Hangi otoparkı yaptılar da devlet bunlara karşı çıktı. Görüyoruz ki düştükleri durum çok vahim. Vatandaşımızı Aydın'da trafiğe çıkmak istemez hale getirdiler. Vatandaşım çok dertli çok" diye konuştu.



Büyükşehir Belediye bütçesinin doğru ve etkin kullanılamadığı için Aydın'da şehircilik alanında çok büyük sorunlar yaşandığına ve de her geçen gün bu sorunların arttığına vurgu yapan Mustafa Savaş,



"Yine proje açıklayacaklar. Yine boş vaatlerde bulunacaklar. Söz verip de sözünü tutmayan bir belediye yönetimi var. Beş senede verdiği sözü yerine getiremeyenler, 2019'da bunu nasıl yapsın. Vatandaşımızın karşısında 2014'te 133 proje açıklayıp da bunlardan sadece 13'ünü yapabilmiş bir Büyükşehir Belediye Başkanı var. Başarısızlıkları tescillendi. Otopark projeleri söz verip de yapamadıkları 120 projeden birisi. Sayın Çerçioğlu hemşehrilerimizin verdiği krediyi bonkörce harcadı, artık vatandaşımızda verecek kredi kalmadı. Nisan Ayı itibariyle vatandaşlarımızı bu çileden biz kurtaracağız inşallah" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Burdur'un Bucak İlçesinde 600 Kişi, Zehirlenme Şikayetiyle Hastaneye Başvurdu

Meteoroloji, Vatandaşları Fırtınaya Karşı Uyardı! Kuvvetli Şekilde Geliyor

Belediye Bedava Bez Torba Dağıttı, Vatandaşlar Birbirini Ezdi

Sığınma Evlerindeki Kadınlar, Seçimlerde Oy Kullanamayacak