Son Dakika Haberleri: AK Parti Çaldıran'da Seçim Bürosu Açtı

AK Parti Çaldıran'da Seçim Bürosu Açtı

50 dakika önce

AK Parti, Van'ın Çaldıran ilçesinde seçim bürosu açtı.

AK Parti Çaldıran'da Seçim Bürosu Açtı, System.String[]
AK Parti, Van'ın Çaldıran ilçesinde seçim bürosu açtı.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahad Arvas, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Ali Çiftçi ve Çaldıran Belediye Başkan Adayı Şefik Ensari'nin katıldığı açılış programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Açılışta konuşan Arvas, seçim bürosunun hayırlı olmasını dileyerek, vatandaşların desteğiyle seçimden zaferle çıkacaklarına inandığını kaydetti.

AK Parti İl Başkanı Türkmenoğlu da ilçe halkına hizmet etmeyi kendisine şiar edinen Şefik Ensari'yi aday gösterdiklerini belirterek, destek istedi.

Çaldıran'a çıkarla, menfaatle ilişkisi olanların hizmet edemeyeceğini vurgulayan Türkmenoğlu, şöyle dedi:

"Bilmenizi isteriz ki bu şehre, bu bölgeye AK Parti dışında hiçbir siyasi parti bu hizmetleri yapamaz ve yapmaz. Bir daha geri belediyecilik dönemlerine götürmeyin. Biz Çaldıran'ı çok daha güzel bir belediyecilikle inşa etmek istiyoruz. Seçim büromuz, halkla parti arasındaki köprümüzdür. Buraya gelerek birlikteliğinizi hayata geçiriniz."

AK Parti Belediye Başkan Adayı Şefik Ensari de vatandaşlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek, projelerini anlattı.

Konuşmaların ardından seçim bürosunun açılış kurdelesi kesildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:36 Kaynak: AA

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