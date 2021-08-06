AK Parti Çan ilçe teşkilatı 1915 Çanakkale Köprüsünü ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Çan İlçe Başkanlığı yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nü gezdi.

18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında yapımı devam eden Çanakkale 1915 Köprüsü'nü AK Parti Çan İlçe Başkanlığı, AK Parti Çan Kadın Kolları, MHP İlçe Başkanı Halil Turhan, mahalle muhtarları, STK yöneticileri ziyaret etti. AK Parti Çan İlçe Başkanı Ömer Şahin, "Çanakkale'mizin en kıymetli projelerinden biri olan, özellikleri ile simgelerin köprüsü olarak anılacak dünyanın en uzun orta açıklı köprüsü olan 1915 Çanakkale köprüsünü ziyaret ettik. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ve AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekilimiz Bülent Turan ve emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi. - ÇANAKKALE