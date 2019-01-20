AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayları Açıklandı

AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayları açıklandıÇANAKKALE - Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Çanakkale'de düzenlenen aday tanıtım törenine katılarak Çanakkale merkez, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıkladı.

AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayları açıklandı



ÇANAKKALE - Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Çanakkale'de düzenlenen aday tanıtım törenine katılarak Çanakkale merkez, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıkladı.

Anafartalar Spor Salonu'nda yapılan törene; AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, eşi Kevser Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, MHP İl Başkanı Hakan Pınar, AK Parti ilçe başkanları, AK Parti belediye başkan adayları ve partililer katıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra konuşmalar yapıldı. İlk olarak kürsüye gelen AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, mevcut belediye başkanlarının görevleri sırasında yaptığı hizmetlerini ifade ederken, kendilerine teşekkür etti. Partililere ise Başkan Yıldız, 31 Mart yerel seçimleri için gece gündüz demeden çok çalışmaları gerektiğini vurguladı.

AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider ise, "Ülkemizin dört bir yandan saldırıya uğradığı bir dönemde bırakın parti içini, partiler arasında dahi savaşmaya, dövüşmeye vaktimiz yok. Bu seçimimizi birbirimize saldırmadan, dostluk ve kardeşlik içinde yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatarak yaşamalıyız. Çanakkale'yi biliyoruz ve başarmaya geliyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan da, "Çanakkale bugün ayrı bir heyecanlı, gururlu. Genel seçimler geride kaldı. Beş sene artık bizler iktidardayız. İstiyoruz ki genel seçimlerde ortaya çıkan tablo, Cumhur İttifakı'nın ruhuyla beraber, yerel seçimlerle beraber uyumla Çanakkale'de devam etsin. İstiyoruz ki, yerelde de AK Parti iktidarda olsun ve gelecek 5 yılı hep beraber şekillendirelim. Bazı adaylarımızla yollarımızı değiştirdik. Ama yaptığımız iş dava bilinciyle yapılıyorsa hepsi değerlidir. Biz başkan değil kardeş, yoldaş seçilmeye adayız. Mütevazilikle, samimiyetle gönül belediyeciliği diyoruz. Bu bir dava hareketidir" dedi.

Daha sonra AK Parti Genel Merkezi tarafından hazırlanan tanıtım videosu gösterimi sunuldu.

Video gösteriminin ardından kürsüye gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Kendi memleketimde aday tanıtımı olmasına rağmen Çanakkale de benim memleketim olduğu için bugün aday tanıtımında birlikteyiz. Adayımız Ayhan Gider, Çanakkale'ye büyük hizmetler etmiş, değerli bir Çanakkale aşığı. İnşallah Ayhan gelecek Ülgür gidecek, Çanakkale'nin yüzü gülecek" dedi.

Çanakkale'nin bu coğrafyanın, bu ülkenin mayası olan bir kent olduğunu belirten Kurtulmuş, "Çanakkale 20 milyon metrekare Osmanlı mülkünün özeti olan bir kenttir. Çanakkale destanların, hedeflerin kentidir. Çanakkale sadece burada 253 bin şehidimizin kanıyla yazılmış bir destan değil, Çanakkale aynı zamanda gelecek asırlara aktardığımız bir milli hedefimizdir. Taşı ve toprağıyla kahraman olmuş bir şehrimizdir. Bize bıraktıkları bu mirasın yalnızca bir kahramanlık destanı değil, aynı zamanda bir birlik ve beraberlik destanı olduğunu biliyoruz. Çanakkale kahramanlık destanı olduğu kadar, bu milletin birlik ve beraberlik ve geleceğe doğru kol kola yürümesinin destanıdır. Allah Çanakkale'yi geçilmez kılan ecdadımızın yolundan bizi asla ayırmasın" şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, "Çanakkale, Çanakkale Geçilmez'den sonra 15 Temmuz gecesi gösterdiği kahramanlıkla Türkiye geçilmez diyen bir şehirdir. Bütün Çanakkalelileri tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Çanakkale, İstanbul'un muhafızı olan bir kenttir. Çanakkale dün de İstanbul'un muhafızıydı, bugün de İstanbul'un muhafızıdır. Çanakkale'ye çok hizmet yapıldı, yollarıyla, tarımsal ve eğitim alanındaki hizmetleriyle fevkalade gelişen kentlerimizden birisi oldu. Çanakkale üniversitesi Türkiye'nin göz bebeği olan üniversitelerden birisi oldu. Bu üniversiteyi dünya ile yarışan bir üniversite haline getireceğiz. Çanakkale'yi, o suları kan dolu bir zamanlar boğazı dar olan bu boğazı, şimdi 1915 Çanakkale Köprüsü'yle geçiyoruz, kıtaları birbirine bağlıyoruz. Hedefleri birbirine bağlıyoruz, umutları birbirine bağlıyoruz" diye konuştu.

Çanakkale'nin yerel yönetimlerde hizmet alamadığını ifade eden Kurtulmuş, "O da AK Parti'nin kabahati değildir. 15 yıldır burada belediye verilen kişiler, zatlar maalesef millete hizmet yerine etli pilav dağıtma telaşı içinde oldu. Neden olduğunu biliyorsunuz, siyasi polemik olmasın diye söylemiyorum. Falanca terör örgütüne müzahir olan parti barajı geçti diye bu etli pilavı dağıttığı söylendi, sonradan her ne kadar düzeltmeye çalışsa da. Biz işimize bakacağız. İnşallah Ayhan Gider kardeşimiz gelecek, inşallah eski yönetim anlayışı bir kenarda bırakılacak, kimseyi ayırmadan, Çanakkale'nin bütün insanlarına milli birlik ve beraberlik ruhuyla en güzel hizmetleri sunacağız. Çanakkale'yi Ayhan Gider'e emanet ediyoruz, Ayhan Gider'i de siz Çanakkalelilere emanet ediyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti'nin, Türkiye için milletin köklerini, geleceğe taşıyan bir büyük dava hareketi olduğunu belirten Kurtulmuş, "Davamız, güçlü ve yeniden büyük Türkiye'yi kurmaktır. Yeniden güçlü ve büyük Türkiye'yi ortaya koyacağız. AK Parti'nin bazı özellikleri var, eğer bunları unutursak, siyasette yolumuzu kaybederiz. AK Parti'nin 5 tane özelliği var. AK Parti yerli ve milli bir partidir. AK Parti reformcu bir partidir. AK Parti kalkınmacı bir partidir. AK Parti Türkiye partisidir. AK Parti bir dünya partisidir" dedi.

Konuşmasının ardından Numan Kurtulmuş, Çanakkale merkez, ilçeler ve beldelerdeki başkan adaylarının isimlerini açıklayarak, sahneye devam etti. Tören toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

31 Mart 2019 seçimlerinde Çanakkale'de Ayhan Gider açıklanırken, ilçelerde ise Biga Bülent Erdoğan, Çan Abdurrahman Kuzu, Lapseki Eyüp Yılmaz, Ayvacık Mehmet Ünal Şahin, Bayramiç Sadettin Arslan, Bozcaada Erdoğan Madak, Eceabat Adem Ejder, Ezine Güray Yüksel, Gelibolu Bülent Çetin, Gökçeada Muzaffer Dağlar, Yenice Veysel Acar olarak açıklandı.

Beldeler ise Biga Gümüşçay Adnan Pastırmacı, Biga Karabiga Ahmet Elbi, Çan Terzialan Tuncay Göymen, Lapseki Umurbey Nail Pekşen, merkez Kepez Alper Altınok, Yenice Kalkım İbrahim Taşkın, Ayvacık Küçükkuyu Halil Zahit Mert, Ezine Geyikli Mevlüt Oruçoğlu, Gelibolu Evreşe Ali Kamil Soyuak, Gelibolu Kavakköy Yağmur Erçoban, Lapseki Çardak Ahmet Öztürk olarak açıklandı.

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