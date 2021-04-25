AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas'tan ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Makas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Biden'ın sözlerini skandal bir açıklama olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

"Şanlı tarihimize, hiç kimse asılsız iddialarla gölge düşüremez." diyen Makas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nitekim aziz milletimiz, kültürel ve insani değerleriyle, savaşta da barışta da tüm dünyaya örnek olmuş ve bu anlamda defalarca ders vermiştir. Dünya barışının en büyük tehdidi olan ABD'nin siyasal hamlesini tümüyle reddediyoruz. Vietnam'da ve Afganistan'da milyonlarca insanın ölümüne sebep olan, milyonlarca Kızılderili'yi ve Iraklı'yı katleden, Yemen'de binlerce çocuğun açlıktan ölmesine sebep olan, Afganistan'ı dümdüz eden, dünyanın en büyük tehdidi ABD'nin haydutluğuna tabii ki HDP'den destek var! Yazık."

Naim Makas, açıklamalar karşısında sessiz kalmayacaklarını vurguladı.

Muhalefete eleştirilerde bulunan Makas, şunları kaydetti:

"Bunu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına söylemek bize zul gelse de kendi devletinin reflekslerine ve siyasal duruşuna güvenmeyen ve Ermenistan'daki bir partinin il başkanı gibi tweet atan CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, meseleyi 'Biz Birlikte Türkiye'yiz' diyen Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan'dan dinlemesini öneriyorum. Oyunu kerhen veren vatanperver CHP'lilerin de seçimlerde HDP ile aynı tarafa oy atan İYİ Parti'nin milliyetçi tabanının da bu durumdan rahatsız olduğunu çok iyi biliyoruz. Mesele Biden'ın ne söylediği ya da ne yaptığından öte bizim milletçe devletimizin ardında hangi reflekslerle durduğumuzdur. Gururla ifade etmek isterim ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacak, bölgesinde barış ve huzuru tahsis etmek adına tarihin kendisine yüklediği kadim sorumluluğu yerine getirmeye devam edecektir."