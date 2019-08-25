AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yıldız partinin kuruluş yıl dönümü programına katıldı

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, Ankara'da AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü programına katıldı.



Bu büyük ailenin bir mensubu olmaktan gurur duyduğunu dile getiren AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, "Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve değerli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle gerçekleşen partimizin 18. kuruluş yıl dönümü programına katıldık. Partimizin kurulduğu günden bu yana görev almış, emek vermiş tüm mensuplarımıza, bize 18 yılda 17 yıl kesintisiz iktidar olma imkanı sunan halkımıza şükranlarımızı sunuyor, ebediyete intikal etmiş dava arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah AK Parti ve AK Parti döneminde yapılan hizmetler ve atılımlar çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras olacak. Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ülküsüyle, vazifemizin halka ve hakka hizmet olduğu bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizi karanlığa mahkum etmeye çalışanlara inat hep birlikte aydınlık bir geleceğe yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE