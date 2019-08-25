Son Dakika Haberleri: AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yıldız partinin kuruluş yıl dönümü programına katıldı
Son Dakika Politika Haber

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yıldız partinin kuruluş yıl dönümü programına katıldı

49 dakika önce

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, Ankara'da AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü programına katıldı.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yıldız partinin kuruluş yıl dönümü programına katıldı, System.String[]

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, Ankara'da AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü programına katıldı.


Bu büyük ailenin bir mensubu olmaktan gurur duyduğunu dile getiren AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, "Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve değerli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle gerçekleşen partimizin 18. kuruluş yıl dönümü programına katıldık. Partimizin kurulduğu günden bu yana görev almış, emek vermiş tüm mensuplarımıza, bize 18 yılda 17 yıl kesintisiz iktidar olma imkanı sunan halkımıza şükranlarımızı sunuyor, ebediyete intikal etmiş dava arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah AK Parti ve AK Parti döneminde yapılan hizmetler ve atılımlar çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras olacak. Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ülküsüyle, vazifemizin halka ve hakka hizmet olduğu bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizi karanlığa mahkum etmeye çalışanlara inat hep birlikte aydınlık bir geleceğe yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Gültekin Yıldız, Çanakkale, AK Parti, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pompalı tüfekle selfie çekerken hayatını kaybetti
Başkentte şüpheli ölüm Sokak ortasında tartıştığı kişiyi defalarca bıçakladı Yakın çevresine göre Ahmet Davutoğlu'nun hedefinde MHP, Binali Yıldırım ve HDP var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 11:12:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yıldız partinin kuruluş yıl dönümü programına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]