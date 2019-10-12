Son Dakika Haberleri: AK Parti Çanakkale İl Başkanlığından Emniyet Müdürü Karaduman'a ziyaret
Son Dakika Güncel AK Parti Çanakkale İl Başkanlığından Emniyet Müdürü Karaduman'a ziyaret

AK Parti Çanakkale İl Başkanlığından Emniyet Müdürü Karaduman'a ziyaret

1 saat önce

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Namık Ergin, Arzu Bendeş, Ali Akçam, Ali Koçak ve Seyfi Bulut ile birlikte Çanakkale İl Emniyet Müdürü olarak atanan Faruk Karaduman'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevlerinde başarılar dilediler.

AK Parti Çanakkale İl Başkanlığından Emniyet Müdürü Karaduman'a ziyaret, System.String[]

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Namık Ergin, Arzu Bendeş, Ali Akçam, Ali Koçak ve Seyfi Bulut ile birlikte Çanakkale İl Emniyet Müdürü olarak atanan Faruk Karaduman'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevlerinde başarılar dilediler. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Faruk Karaduman, Başkan Yıldız ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - ÇANAKKALE

Gültekin Yıldız, Çanakkale, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:53 Kaynak: İHA
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