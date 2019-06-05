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AK Parti Çanakkale İl Teşkilatı bir araya geldi

1 saat önce

AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı, bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

AK Parti Çanakkale İl Teşkilatı bir araya geldi, System.String[]
AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı, bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Kordon Öğretmen Evi'nde gerçekleşen programa AK Parti Çanakkale il ve ilçe teşkilatları, belediye başkanları ve AK Parti'ye gönül veren vatandaşlar katıldı. Samimi bir ortamda geçen etkinlikte konuşan AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, "Birliği, beraberliği ve kardeşliği yaşadık. Küsleri barıştırırken, çocukları sevindirdik. Rabbim bir sonraki Ramazan ayına da sağlıkla, huzurla ulaşmayı bizlere nasip etsin. Küslükleri sonlandırmak için de bayramı değerlendirmeyi lütfen ihmal etmeyelim" şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ise, "Allah herkesi sevdikleriyle beraber nice bayramlara ulaştırsın. Bayram tadında günlere ulaştırsın. İnşallah bir sonraki bayramda da yine aynı heyecanla, mutlulukla buralarda buluşalım. Biz hep ifade ediyoruz. Türkiye'de ön sözü Çanakkale'dir. Şu gördüğümüz manzara, dünyada çok az yerde olan bir manzara. Şehitlerimizin emaneti, dünyada hiçbir yerde olmayan bir emanet. Türkiye'mizin her yeri güzel ama Çanakkale'mizin güzelliği, tarihi bambaşka" dedi. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:12 Kaynak: İHA
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