AK Parti Çanakkale Meclis üyesi kadınlar 'Yerel Yönetimde Kadın Şurası' için Ankara'da - Son Dakika

AK Parti'nin geleneksel hale getirdiği 'Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası' toplantılarına bu yıl 11 Aralık'da AK Parti Çanakkale Meclis üyesi kadınlar da katıldı.



AK Parti İl Kadın Kolları koordinasyonunda, Çanakkale Merkez ve ilçelerinde meclis üyesi olarak görev yapan tüm kadınlar şuraya katılarak bir araya gelme fırsatı buldu. Yurt dışından gelen Belediye Başkanı kadın konuklar, 81 ilden gelen AK Partili Belediye Başkanları, Belediye Meclis üyesi, il genel meclis üyesi kadınlar ve İl Kadın Kolları Başkanı kadınlar ile şurada deneyimler paylaşıldı.



Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Çanakkale Belediye Meclisi AK Parti Meclis Üyesi ve Grup Başkanvekili Esra Yüksel, "Gururla gördük ki 4 milyon 688 bin 796 kadın üyemiz ile giderek büyümeye ve kadınlarımızın siyasette sesi olmaya devam edeceğiz. Genel siyasette, bürokraside, akademide, kadın girişimciliğinde, kadının güçlendirilmesi stratejilerinde devrim niteliğinde gelişmeler sağlanmıştır. Şura kapsamındaki oturumların bir bölümüne katılan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Kadınların sorunları çözülmeden, dünyaya ve insanlığa dair hiçbir hedefe ulaşmak mümkün değildir' ifadesinde bulunmuştur. Toplum hayatında, siyasette ve yerel yönetimlerde kadın temsilinin önemine atıfta bulunmuş ve bundan sonrasında da hedefin, bu temsiliyetin artırılması olduğunu ifade etmiş, destek sözü vermiştir" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE