Son Dakika Haberleri: AK Parti Çanakkale Merkez İlçe teşkilatından yaşlılara ziyaret
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AK Parti Çanakkale Merkez İlçe teşkilatından yaşlılara ziyaret

1 saat önce

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, Kepez Belde Başkanı Cihat Gılafçı ve merkez ilçe yöneticileri ile '1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü' dolayısıyla huzurevini ziyaret etti.

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe teşkilatından yaşlılara ziyaret, System.String[]

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, Kepez Belde Başkanı Cihat Gılafçı ve merkez ilçe yöneticileri ile '1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü' dolayısıyla huzurevini ziyaret etti.


Dünya Yaşlılar Günü'nde huzurevi sakinlerini ziyaret ederek hayır dualarını aldıklarını belirten AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, yaşlılığın, yılların kazandırdığı tecrübe ve birikimin kıymetinin anlaşıldığı ve bunların yeni nesillere aktarıldığı özel bir dönem olduğunu belirterek, "Dünya Yaşlılar Günü, her zaman el üstünde tuttuğumuz, gönlümüzde yer verdiğimiz yaşlılarımızı hatırlamak için güzel bir vesile. Ancak büyüklerimizi sadece bir gün değil her gün hatırlamak, yalnız olmadıklarını hissettirmek birinci önceliğimiz olmalıdır. Kıymetli büyüklerimiz sayesinde geleceğimizi şekillendiriyor, onların manevi desteği ile milli hedeflerimize hızla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.


Ölçek, AK Parti teşkilatı olarak huzurevi yönetimine misafirperverliklerinden dolayı da teşekkür etti. - ÇANAKKALE

Çanakkale Merkez, AK Parti, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:28 Kaynak: İHA
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