AK Parti Çanakkale Milletvekili İskenderoğlu, Lapseki'de açılışa katıldı - Son Dakika
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AK Parti Çanakkale Milletvekili İskenderoğlu, Lapseki'de açılışa katıldı

22.05.2022 15:47
AK Parti Çanakkale Milletvekili İskenderoğlu, Lapseki'de açılışa katıldı

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Lapseki ilçesinde cami, muhtarlık binası ve kahvehane açılışına katıldı.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Lapseki ilçesinde cami, muhtarlık binası ve kahvehane açılışına katıldı.

İskenderoğlu, ilçeye bağlı Harmancık köyünde, hayırsever Meliha Yılmaz ve köy halkının katkılarıyla yaptırılan cami, muhtarlık binası ve kahvehane açılışına katıldı.

Açılışta konuşan İskenderoğlu, "Meliha teyzemizden Allah razı olsun. Örnek olacak bir davranışta bulundu. Onun bağışı, köy halkımızın destekleri ve devletimizin de katkılarıyla köyümüz böyle bir eser kazanmış oldu. Çanakkale'mizin birlik ve beraberlik ruhu açısından çok kıymetli bir iş. Bütün köyümüzün de emeğinin olması, bu eserin değerini artırıyor. İnşallah köy halkımıza hayırlı olsun. Rabbim güzel günlerde buluşmayı nasip etsin." dedi.

İskenderoğlu, açılışın ardından köylülerin düzenlediği köy hayrı etkinliğine de iştirak etti.

Açılışa, Lapseki Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Aynur Okutucu, AK Parti İl Genel Meclis üyeleri Hasan Engin ve Halil Özer ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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