AK Parti Çanakkale Milletvekili İskenderoğlu, CHP'li Özgür Ceylan'a bakanlığın cevabını iletti - Son Dakika

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ın, Çevre ve Şehircilik Bakanı'na yönelttiği, kentte bulunan sosyal konutlar hakkındaki soru önergesine, bakanlığın verdiği cevabı ileterek son durum hakkında bilgi aktardı.

İskenderoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Özgür Ceylan'ın milletvekilliği makamını sadece danışmanların yazdığı metinleri bakanlara sormak olduğunu zannettiğini belirtti.

CHP Çanakkale Milletvekili Ceylan'a bakanlığın verdiği cevabın, aslında sosyal konutların tarifi ve özeti şeklinde olduğunu anlatan İskenderoğlu, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"İnsan soru sorarken gelecek cevabı da düşünür. Özgür Ceylan bu soruyla, hem kendisinin hem de partisinin ayağına sıkmıştır. Bakanlığın verdiği cevapta da görüleceği gibi 5 katlı yapıların 13 kata çıkarılmasının kanunsuzluğu, resen yapılması gereken işlemlerin hiç birinin yapılmadığı, konuyla ilgili yıllardır bir adım atılmadığı ve Çanakkale Belediyesi'nin gerekli adımları atması halinde bakanlığın zaten kanundan kaynaklı tüm destekleri vereceğini İfade ederek bizlerin bildiği ama CHP milletvekilinin istismar etmek istediği konulara resmi olarak cevap vermiştir. CHP milletvekilini ve 13 yıldır tek adım atmayan belediye başkanını polemik yapmaya değil işini yapmaya davet ediyor ve bakanlığın ilgili resmi cevabını paylaşıyorum."