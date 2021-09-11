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AK Parti Çanakkale Milletvekili İskenderoğlu köyde salça kaynattı - Son Dakika

AK Parti Çanakkale Milletvekili İskenderoğlu köyde salça kaynattı

11.09.2021 19:18
AK Parti Çanakkale Milletvekili İskenderoğlu köyde salça kaynattı, System.String[]

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale'nin merkeze bağlı Çıplak köyünde Agro Turizm etkinlikleri kapsamında salça kaynatıp kavanozlara doldurdu.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale'nin merkeze bağlı Çıplak köyünde Agro Turizm etkinlikleri kapsamında salça kaynatıp kavanozlara doldurdu.

Çıplak Köyü Muhtarlığı tarafından Agro Turizmi geliştirme programı kapsamında salça yapım etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, köylü kadınlarla domates ve biber toplayıp salça kaynattı.

İskenderoğlu, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale yöresinin eşsiz lezzetlerini, tarım turizmi kapsamında Çanakkale'yi ziyaret eden herkesle buluşturmayı istediklerini söyledi.

Eski gelenek ve görenekleri tekrar canlandırmak ve tarımla turizmi birleştirmek için hep birlikte salça yaptıklarını anlatan İskenderoğlu, "Biz özellikle Çanakkale'de son dönemde yapılan yatırımlarla birlikte çok şanslı bir il olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Çünkü Çanakkale, tarımı, turizmi ve tarihiyle zaten marka bir şehir. Son dönemde özellikle pandemiyle birlikte kırsal hayatın kıymetini anladık. Bizim evlatlarımıza kırsal hayatın önemini anlatmamız gerektiğini anladık. Eski kültürlerimizi onlara taşımamız gerek. Aslında 7 bölgemizde olan tarım turizmini, köylerimizde tekrar kırsal kalkınmayı ayağa kaldırmak ve büyük şehirlerde yaşayan çok kıymetli kardeşlerimizi misafir etmek istiyoruz. Ev pansiyonculuğunu geliştirmek istiyoruz." dedi.

Jülide İskenderoğlu, Çanakkale'de çok kaliteli ve nitelikli tarım ürünleri bulunduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Gelsinler burada yerinde görsünler, isterlerse kendileri tarladan toplasınlar, salçalarını yapsınlar, turşularını yapsınlar. Burada, bu güzel topraklarda hem tarihin hem de bereketin olduğu bu topraklarda farklı bir tatil yaşasınlar istiyoruz. O yüzden bundan sonra bir çok köyümüzde başlatacağımız bu çalışmamızla tarih ve turizmi inşallah birleştirerek güzel çalışmalar yapacağız. Türkiye'nin her yerinden misafirlerimizi Çanakkale'de, bu güzel bereketli coğrafyada, bu eşsiz ürünleri tatmaya davet ediyoruz."

Etkinliğe Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz ile çok sayıda davetli katıldı.

AK Parti Çanakkale Milletvekili İskenderoğlu köyde salça kaynattı
AK Parti Çanakkale Milletvekili İskenderoğlu köyde salça kaynattı

Jülide İskenderoğlu, Milletvekili, Çanakkale, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Çanakkale Milletvekili İskenderoğlu köyde salça kaynattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Çanakkale Milletvekili İskenderoğlu köyde salça kaynattı - Son Dakika
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