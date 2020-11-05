AK Parti Çanakkale teşkilatına rekor katılım - Son Dakika

AK Parti'nin iktidara gelişinin 18. yıl dönümü nedeniyle AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Gönül Seferberliği' Kampanyasına Çanakkale'den rekor katılım geldi.

Gönül Seferberliği kapsamında 4 aydan daha kısa bir zamanda belirlenen hedefe ulaşan AK Parti Çanakkale Teşkilatları, son bir haftada 9 bin yeni üyeyi partiye kazandırdı.

Çanakkale teşkilatları olarak 15 bin yeni üye hedefi ile kolları sıvadıklarını hatırlatan AK Parti İl Başkanı Naim Makas, kampanyanın Çanakkaleliler nezdinde büyük destek gördüğünü belirtti. 'Her üye, bir fidan' anlayışıyla devam ettikleri kampanya ile hedefledikleri üye sayısını aştıklarını dile getiren İl Başkanı Naim Makas, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm hemşehrilerimizle kucaklaşıyoruz. Son bir haftada partimize 9 bin üye kazandırmanın ve Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Birlikte daha büyük Türkiye için milletimizle kol kola yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Kampanyanın tamamlanmasıyla Kurşunlu Köyü'ne her üye için bir fidan dikerek, hatıra ormanı oluşturacaklarına da dikkat çeken Başkan Makas, "Çok kısa bir sürede ülke genelinde 1 milyon yeni üyeye ulaştığımız ve teşkilat olarak hedeflerimizin de üzerinde devam ettirdiğimiz bu önemli kampanyada vatandaşlarımızın teveccühü, AK Parti Teşkilatları olarak, bizlere büyük motivasyon kaynağı olmuştur. AK ailemize katılan yeni üyelerimizle daha da güçlenerek, çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - ÇANAKKALE