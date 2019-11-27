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AK Parti Çanakkale teşkilatında delege seçim tarihleri belirlendi

6 saat önce

Ak Parti Çanakkale teşkilatında delege seçim tarihleri belirlendi.

AK Parti Çanakkale teşkilatında delege seçim tarihleri belirlendi, System.String[]

Ak Parti Çanakkale teşkilatında delege seçim tarihleri belirlendi. 29 Kasım'da başlayacak olan seçimler, 15 Aralık'ta sona erecek.


Kongre süreci başlayan AK Parti Çanakkale teşkilatında delege seçim tarihleri de belirlendi. Seçimler ile ilgili bir açıklama yapan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek delege seçim süreciyle ile ilgili tarih verdi. Ölçek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "29 Kasım Cuma günü ilçe binamızda Kemalpaşa Mahallemiz ile delege seçimlerini başlatıyoruz. Seçimlerimizi 17 günde yapacağız. İlk olarak Kemalpaşa ardından 30 Kasım İsmetpaşa ve 1 Aralık Barbaros mahallelerimiz ile süreç devam edecek. Hafta içi 52 köyümüzde belirlediğimiz takvim doğrultusunda seçimlerimizi gerçekleştireceğiz. Son olarak 13-15 Aralık tarihlerinde Kepez beldemizin delege seçimlerini tamamlayarak süreci sonlandıracağız" dedi.


İlçe kongreleri başlayacak


Delege seçimlerinin ardından ilçe kongrelerinin başlayacağını ifade eden Ölçek, "Delege seçmen listelerinin askıya çıkmasıyla başlayan süreçte sıra delege seçimlerine geldi. Yapacağımız delege seçimleriyle birlikte 7. büyük kongre sürecinde bir aşamayı daha geçmiş olacağız ve ardından belde ve ilçe kongrelerimize doğru süreci devam ettireceğiz" diye konuştu.


"Şaibeye fırsat vermemeye özen gösterdik"


Ölçek açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi:


"AK Parti'ye yakışır şekilde, ülkemiz ve milletimize karşı sorumluluklarımızın şuuruyla bu süreci en güzel şekilde tamamlayacağımızdan eminim. Delegelerimizi belirlerken merkez ilçemizin demografik, bölgesel ve coğrafi yapısına dikkat etmeye çalıştık. Şahsım ve yönetim kurulu üyeleri ile akrabalık, akraba grubu, yandaşlık, hemşehri ve hemşehri grubu ya da herhangi bir mensubiyeti ön plana çıkarmamaya, şaibeye, dedikoduya fırsat vermemeye özen gösterdik." - ÇANAKKALE

Çanakkale, AK Parti, Aralık, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:47 Kaynak: İHA
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