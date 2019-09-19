Son Dakika Haberleri: AK Parti Çanakkale teşkilatından Orman Bölge Müdürü Demirci'ye ziyaret
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AK Parti Çanakkale teşkilatından Orman Bölge Müdürü Demirci'ye ziyaret

59 dakika önce

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, Çanakkale Orman Bölge Müdürü olarak atanan Enver Demirci'yi makamında ziyaret ederek kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

AK Parti Çanakkale teşkilatından Orman Bölge Müdürü Demirci'ye ziyaret, System.String[]

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, Çanakkale Orman Bölge Müdürü olarak atanan Enver Demirci'yi makamında ziyaret ederek kendisine yeni görevinde başarılar diledi.


Başkan Yıldız'a bu ziyaret esnasında; AK Parti Çanakkale İl Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan Şahin, Saime Aydoğan, Tahsin Gödek, İsmail Yılmaz ve Naim Makas da eşlik etti. - ÇANAKKALE

Gültekin Yıldız, Çanakkale, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:05 Kaynak: İHA
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