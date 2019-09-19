AK Parti Çanakkale teşkilatından Orman Bölge Müdürü Demirci'ye ziyaret
59 dakika önce
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, Çanakkale Orman Bölge Müdürü olarak atanan Enver Demirci'yi makamında ziyaret ederek kendisine yeni görevinde başarılar diledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:05 Kaynak: İHA
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, Çanakkale Orman Bölge Müdürü olarak atanan Enver Demirci'yi makamında ziyaret ederek kendisine yeni görevinde başarılar diledi.
Başkan Yıldız'a bu ziyaret esnasında; AK Parti Çanakkale İl Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan Şahin, Saime Aydoğan, Tahsin Gödek, İsmail Yılmaz ve Naim Makas da eşlik etti. - ÇANAKKALE
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu: Seçim diye bir şey yok Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Musa Arat AK Parti'den istifa etti Ak parti sözcüsü çelik: erken seçim gündemimizde yok AK Parti'de Davutoğlu'na desteğini açıklayan partinin kurucularından eski vekil istifa etti