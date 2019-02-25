AK Parti Çankırı Teşkilatlarından Büyük Buluşma

AK Parti Çankırı Teşkilatları bir araya geldi, 31 Mart 2019 Yerel Seçim öncesi çalışmalar istişare edildi.

AK Parti Çankırı Teşkilatları bir araya geldi, 31 Mart 2019 Yerel Seçim öncesi çalışmalar istişare edildi. Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda tüm AK Parti Çankırı teşkilatlarına seslenen Belediye Başkanı ve AK Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Boz, "Memleket işi gönül işidir" diyerek başladığı konuşmasında, "Halkın içinden ve halkla iç içeyiz. Hizmet yoluna canı gönlümüzü, memleket sevdasına başımızı koyduk. Vatandaşımızın yansıması, gözü, kulağı, sesi olmaya devam edeceğiz. Gönül belediyeciliği seferberliğimizin en büyük destekçisi ise yine gönlü aşk ve vicdan ile dolu halkımız olacaktır" ifadelerini kullandı.



Boz, halkın içinden gelen bir belediye başkanı olarak vatandaşların da layık görmesi ile Çankırı'da "Gönül Adamı" olmaya devam edeceğini belirtti. Boz, yürüdükleri bu yolda Çankırı'ya Çankırı'da yaşayan vatandaşlara en faydalı olanı yapmaya, en adil olanı kazandırmaya söz verdiklerinin altını çizdi. Gönül Belediyeciliği çatısında herkesi kucaklayacaklarını belirten Boz, bu yolda en büyük destekçilerinin yine halk olacağını ifade etti.



AK Parti Grup Başkan Vekili ve Milletvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti'nin hayalleri gerçekleştiren bir parti olduğunu söyleyerek 31 Mart yerel seçimler sonrasında da halkın hayallerini gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyledi. Milletvekili Salim Çivitçioğlu ise AK Parti Teşkilatının her bir üyesinin birbirine sahip çıkan bir yapıda olduğunu söyleyerek "31 Mart'tan sonra yine Çankırı'dan çok büyük bir oy oranı ile Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkmak istiyoruz" dedi. - ÇANKIRI

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