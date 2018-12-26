Son Dakika Haberleri: AK Parti Çarşamba İlçe Başkanlığına Taner Özden Atandı

AK Parti Çarşamba İlçe Başkanlığına Taner Özden Atandı

1 saat önce

AK Parti Genel Merkezi tarafından Çarşamba İlçe Başkanlığı görevine Taner Özden görevlendirildi.

AK Parti Çarşamba İlçe Başkanlığına Taner Özden Atandı, System.String[]
AK Parti Genel Merkezi tarafından Çarşamba İlçe Başkanlığı görevine Taner Özden görevlendirildi.

AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Halit Doğan'ın 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimlerde aday adayı olmak için istifa etmesinin ardından atama yapıldı.

Doğan'ın yerine parti yönetim kurulunda yer alan Taner Özden getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:56 Kaynak: AA

Çarşamba İlçesi, Güncel
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