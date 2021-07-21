AK Parti Çarşamba İlçe Başkanlığında bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika

AK Parti Çarşamba İlçe Başkanlığında Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Çarşamba Göl Restaran'da düzenlenen programda, Türkiye'nin 20 sene önceki Türkiye olmadığını, hizmetleriyle Türkiye'nin her alanda büyüdüğünü söyledi.

Kovid-19 salgını döneminde dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomide durgunluk yaşandığını belirten Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kurmayları ekonomiyi bulunduğu durumdan çıkarmak için sürekli çalışıyor. 2023'e kadar gönül kazanmak ve ekonominin iplerini elimize almak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş da koronavirüs nedeniyle birkaç bayramdır bir araya gelemediklerini dile getirdi.

Çarşamba'ya yatırımların devam ettiğini anlatan Köktaş, şöyle konuştu:

"Çarşamba Şeker Fabrikası'nın modernizasyonuna başladık. Geçen sene pandemiden dolayı gerekli tamiratı yapamadık. Bu sene inşallah eksiğini gidereceğiz ve çalıştırmaya başlayacağız. 'Çarşamba'da pancar üretimi yok, şeker fabrikası neden açılıyor' diye spekülasyonlar yapanlar var. Onlara da cevabımız şu. Çarşamba'da çiftçimizin pancar ekmesini istiyoruz ve buna da teşvik ediyoruz. Türkiye Şeker Fabrikaları'nın elinde farklı bölgelerde fabrikaların kapasitesinin üzerinde pancar ekimi de var. Bunlar 11'inci aydan sonra işlenmeye başladıklarında içlerindeki şeker değerlerinden kaybetmeye başlıyor. O düşüşün önüne geçmek için İç Anadolu Bölgesi'ndeki pancar taşınacak ve burada işlenecek. Burası Özelleştirme İdaresinde iken Varlık Fonuna devredildi. Bunun dışında OSB'nin yer tahsisine başlandı. Burada da fabrikalar faaliyet başladığında istihdam sağlamış olacağız."

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ise hastalık süreci devam ederken hizmetlerinin de sürdüğünü aktardı.

Bu süreçte köy yollarında 2 bin kilometreye yakın malzemeli bakım gerçekleştirdiklerini vurgulayan Doğan, "Türkiye'nin önemli ovalarından Çarşamba Ovamızda tarımsal üretimi artırmayı amaçlıyoruz. Şehir merkezinde yapacağımız altyapı çalışmalarımızla ilgili de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. OSB'de de yağ fabrikası ve diğer fabrikaların temelleri Kurban Bayramı'ndan sonra atılacak. Yüzme havuzumuzun ve kano spor merkezimizin de bayramdan sonra inşaatlarına başlamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden de tüm katılımcıların ve vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Programa Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk ile partililer ve vatandaşlar katıldı.