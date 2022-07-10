AK Parti Çarşamba İlçe Başkanlığında bayramlaşma düzenlendi - Son Dakika
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AK Parti Çarşamba İlçe Başkanlığında bayramlaşma düzenlendi

10.07.2022 19:09
AK Parti Çarşamba İlçe Başkanlığında bayramlaşma düzenlendi

AK Parti Çarşamba İlçe Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti Çarşamba İlçe Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Çarşamba Göl Restoran bahçesinde düzenlenen programda, yaklaşık 20 yıldır bir dünya liderinin kurduğu siyasi hareketin mensubu olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Bunun gelecek nesillere bırakacakları en büyük miraslardan biri olacağını belirten Yılmaz, "Belediyesinden delegesine 2,5 milyon kişi yönetimde yer alan bir siyasi hareketiz. Pandemiden sonra tüm dünyayı saran ekonomik bir sıkıntı var ancak Cumhurbaşkanımız bu sıkıntılı ortamdan da çıkarak iradeye sahip. İnşallah AK Parti iktidarı ile bu sıkıntıların üstesinden gelerek güzel günleri yeniden göreceğiz." dedi.

AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden de katılımcıların bayramını kutladı.

Bayramlaşmaya Çarşamba Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Kavraz ile partililer katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Çarşamba İlçe Başkanlığında bayramlaşma düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Çarşamba İlçe Başkanlığında bayramlaşma düzenlendi - Son Dakika
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