AK Parti Çarşamba İlçe Danışma Kurulu Toplantısı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde AK Parti İlçe Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı.

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Çarşamba Göl Restoran'da düzenlenen toplantıda, partilerinin 18. kuruluş yılını kutladıklarını söyledi.

Son dönemde iki ayrı selle karşı karşıya kalındığını hatırlatan Köktaş, "İlkinde şükür olsun, can kaybımız olmadı, ekinlerimiz zarar gördü ama ikincide maalesef heyelandan dolayı iki can kaybımız oldu. Kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Selde çiftçilerimizin ciddi zararları var. Bir gün sonra Çarşamba'mızın güney bölgesi de yoğun yağış aldı, çiftçimizde zarar gördü. Yaraların en kısa zamanda sarılması için çalışıyoruz. İlgili kurumlardan raporları bekliyoruz. Gelen raporların hem takipçisi olacağız hem de gerekli eylem planlarını çıkarıp bir an önce hayata geçireceğiz. Çiftçilerimizin borçlarının ertelenmesi gibi çalışmalarımız da var." dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı da Salıpazarı ve Terme'de yaşayan selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Kırcalı, "Su baskınlarını temelinden çözmek için milletvekilleri olarak çakışmalar yapacağız. Artık Türkiye eski Türkiye değil. Cumhurbaşkanımızın yaptıklarını nesillere anlatmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ise bir başkan yardımcısı belirlediklerini, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve milletvekilleri ile iletişim halinde çalıştıklarını anlattı.

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Ağustos ayı Türk milleti için zaferlerle dolu bir aydır. Seçimleri Çarşamba'da iftihar edeceğimiz bir tabloyla, yüzde 75 oy oranı ile tamamladık. Bu yolculukta kılcal damarlarda görev yapan mahalle başkanlarımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı Taner Özden de son yerel seçimlerde ilçede alınan oy oranı ile Türkiye'de ilk beşe girdiklerini belirterek, teşkilat çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Toplantıya Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk ile partinin mahalle başkanları, belediye meclis üyeleri ve kadın kolları temsilcileri katıldı.