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AK Parti Çarşamba İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika

AK Parti Çarşamba İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

22.01.2022 20:14
AK Parti Çarşamba İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AK Parti Çarşamba İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Çarşamba İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Çarşamba Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde önemli atılım yaptığını belirterek, "Bu kadar ilerleme göstermişken dış güçlere ve dış güçlerin kuklası olanlara inat milletimiz 2023'te Recep Tayyip Erdoğan'ı yine bizim birlik, beraberlik ve çalışmalarımızla bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak inşallah seçecek." dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin oyları ile seçilen bir Cumhurbaşkanı olduğunu, basın özgürlüğü maskesi altında kimsenin kendisine hakaret edemeyeceğini vurguladı.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ise Samsun Büyükşehir Belediyesi ile uyumlu bir çalışma içinde olduklarını söyledi.

Geçen yıl sonu itibarıyla 83 kilometre beton yolu mahallelere kazandırdıklarını anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"2014-2019 yılından itibaren yapılan 53 kilometre yol ile ilçe belediyesi olarak yukarı kotlarda 135 kilometre beton yolu bitirdik. İlçe merkezinde de altyapıya bağlı olarak SASKİ Genel Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediyemizin olmayan yağmur suyu hattı ve içme suyu hattının yenilenmesi ile ilgili bir çalışması olacaktı. Dünya genelinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle çalışmalarımız aksadı. Ancak belediyemize bu sene ayrılan 200 milyon lira bütçe ile 3 yıllık planlama içerisinde altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz."

Doğan, Çarşamba'ya 3 ilkokul, 5 de anaokulu yapacaklarını bildirerek, Organize Sanayi Bölgesinde yağ fabrikası inşaatının da başladığını kaydetti.

AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'te tekrar seçileceğine inançlarının tam olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Çarşamba İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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