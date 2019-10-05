AK Parti Çatak İlçe Başkanlığında devir teslim töreni

AK Parti Genel Merkezi tarafından Van Çatak İlçe Başkanlığına getirilen Ahmet Ardan Kuncu, düzenlenen törenle Tahsin Babur'dan başkanlık görevini devraldı.



AK Parti İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen devir teslim törenine İlçe Koordinatörü İskender Şeylan, Yeni İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu, Eski İlçe Başkanı Tahsin Babur, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Burada bir konuşma yapan AK Parti Eski Başkanı Tahsin Babur,



"Çatak, AK Parti döneminde hizmetle tanıştı. Biz çok çalıştık, ilçemiz için çok emek verdik. Bu bir bayrak yarışıdır, biz bayrağımızı layıkıyla taşıdık ve şimdi Ahmet kardeşimize devrediyoruz. Yeni atanan AK Parti İlçe Başkanımızın aşk ve sevkle çalışacağına canı gönülden inanıyoruz. Rabbim görevinde muvaffak etsin" dedi.



Yeni AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu ise, makamların gelip geçiciği olduğunu vurgulayarak; "Tahsin Başkanımızın dediği gibi yaptığımız iş bayrağı bir adım daha öteye taşıma işidir. Bu bayrak yarışında makam ve koltuklar geçici, asıl olan ise bu davanın devamıdır. Birlik ve bütünlüğe her zamanki günden daha çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde Çatak olarak inşallah elimizden gelenin fazlasını yapacağız" diye konuştu. - VAN